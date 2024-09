Horoskopi javor nga Paolo Fox, GAFORRJA. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

GAFORRJA

Ditë pas dite

Të hënën dhe të martën do të jenë në favor Hëna, Dielli, Saturni dhe Mërkuri, Marsi në shenjë: çfarë mund të kërkoni më shumë?

Duhet të lini mënjanë hezitimet dhe dyshimet e panevojshme dhe të hidheni në një projekt të ri pune.

Edhe dashuria do të fillojë të marrë vrull, duke pasur parasysh që në fund të muajit edhe Venusi do të aktivizohet sërish.

Kujdes nga nervozizmi që mund të shfaqet mes të mërkurës dhe të enjtes.

Pengesat e mundshme për t’u përballur: mos e humbni durimin.

Dashuria

Marsi premton shumë pasion, edhe për ata që janë beqarë pas muajsh lidhje.

Ata që janë në krizë do të mund të përballen me të falë stimujve të rinj.

Jini të durueshëm deri në datën 23, pas së cilës Afërdita nuk do të jetë më në opozitë dhe gjithçka do të thjeshtohet.

Puna

Ata që kanë një punë të pavarur po përballen me lajme të rëndësishme. Ajo që do të ndërmerret këtë javë do të ketë ndikim për zhvillime të mëdha deri në fund të vitit.

2025 do të jetë një vit shumë i rëndësishëm.

Fat

Një e martë interesante është rrugës për ju.

Vlerësimi me yje: ★★★★★

