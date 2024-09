Di María sulmon Van Gaal: Ai është trajneri më i keq që kam pasur ndonjëherë

Ángel Di María dhe Louis van Gaal nuk kanë pasur një marrëdhënie të mirë që kur u takuan në Premier League. Tashmë ka pasur disa shkëmbime fjalësh të ashpra mes tyre, që kur argjentinasi luajti nën drejtimin e holandezit në sezonin 2014-2015 te “Djajtë e Kuq”. Megjithëse kanë kaluar 10 vite nga ai moment, paqja mes tyre nuk është vendosur, as në distancë.

Në moshën 36-vjeçare mund të thuhet se Di María ka arritur të ketë një karrierë ëndrrash. Ai filloi të luante futboll me Rosario Central dhe ka arritur të ketë rol udhëheqës në shumë prej klubeve të rëndësishme europiane si Benfica, Real Madridi, Manchester United, PSG dhe Juventusi. Kampion i pothuajse çdo gjëje në të cilën ka konkurruar, atij do t’i mungonin vetëm titujt anglezë dhe italianë në “palmares”. Duke rishikuar karrierën e vet, argjentinasi ka qenë mëse i qartë me një nga trajnerët e tij.

“Louis van Gaal është trajneri më i keq që kam pasur ndonjëherë dhe kurrë nuk do të lodhem duke e thënë këtë”, – pohoi në një dokumentar të “Netflix”, të quajtur “Breaking Doën the Wall”. Argjentinasi nuk u ndal me kaq, por donte t’i kujtonte trajnerit holandez momentin në të cilin arriti fitoren kundër Holandës në çerekfinalen e “Katar 2022”. Pikërisht ndaj kombëtares së drejtuar nga Van Gaal: "Ne e mundëm me penallti, edhe pse ai tha se nuk mund ta bënim, sepse dinte gjithçka nga futbolli. Pasi i mund, ai përfundoi duke i futur fjalët… Epo le të themi se i hëngri fjalët…, për të ruajtur etikën e komunikimit”.

Në sezonin që përkuan të dy te Manchester United, argjentinasi ishte një lojtar i rëndësishëm për Louis van Gaal. Mesfushori me tipare sulmuese përfundoi duke luajtur 32 ndeshje atë sezon, në të cilat shënoi vetëm 4 gola. Shifra të ulëta, për të cilat trajneri holandez e ka sulmuar në disa raste. "Di María thotë se ishte problemi im. E vendosa në të gjitha pozicionet sulmuese. Mund ta shihni. Ai nuk më ka bindur kurrë në asnjë nga ato pozicione", – tha trajneri holandez në një intervistë për BBC në vitin 2019.

Disa fjalë që i avancoi në përpjekje për të heshtur kritikat ndaj ish-lojtarit të tij: "Ai nuk mund ta duronte presionin e vazhdueshëm mbi topin në Premier League. Ky ishte problemi i tij". Atë vit, Manchester United shpenzoi pothuajse 200 milionë euro për nënshkrime të reja, në përpjekje për të krijuar një projekt, që do të ishte në gjendje të konkurronte përsëri për titullin në Premier League. Përforcimi më i bujshëm ishte Ángel Di María. Argjentinasi mbërriti nga Real Madridi për 75 milionë euro.