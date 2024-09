Fonseca ‘driblon’ kritikat dhe sugjerimet për Milanin: Unë bëj atë që besoj, jo çfarë kërkojnë të tjerët

Paulo Fonseca, trajneri i Milanit, foli në konferencën për shtyp para ndeshjes kundër Venezia dhe e përcaktoi në këtë mënyrë çështjen “Theo Hernandez-Rafael Leao”. Më pas foli për aktivizimin e tyre të shtunën: “Nëse do të jenë titullarë apo jo, nuk e di, do të shohim para ndeshjes. Mund të them se pas kthimit nga ekipet kombëtare i pashë mirë, të gëzuar, punuan si gjithë të tjerët”.

A jeni ndjerë nën vëzhgim këto ditë?

Unë jam gjithmonë nën vëzhgim, kjo vlen për të gjithë trajnerët. Ne varemi nga rezultatet, por duhet të them se jam i fokusuar vetëm në punën time, nuk mund të jetë ndryshe. Nëse mendojmë se çfarë thonë apo shkruajnë të tjerët, bëhet e vështirë. Të gjithë duhet të punojmë për t’u përmirësuar dhe kjo është ajo që po bëj.

Çfarë do të thotë të kesh 70 mijë tifozë në “San Siro”?

Të kesh 70 mijë tifozë në ‘San Siro’, pas këtyre tri ndeshjeve të para, është një ‘deklaratë’ e madhe dashurie nga ana e tyre, është gjithashtu përgjegjësi për ne që të vazhdojmë të përmirësohemi dhe t’i bëjmë mbështetësit krenarë. Kjo është ajo që duam të bëjmë të shtunën.

A e keni parë dëshirën e lojtarëve për shëlbim? Po objektivi i skuadrës suaj, a është ende titulli kampion?

Dëshira për të bërë kthesën ekziston, pa dyshim. Mendoj se është e rëndësishme t’ua themi këtë tifozëve. Në një fazë në të cilën nuk kemi rezultate pozitive, ne mund të shohim një ekip që është i trishtuar dhe pa besim. Në vend të kësaj unë shoh një ekip që beson, që dëshiron të përmirësohet. Kjo është arsyeja pse jam i sigurt, sepse lojtarët m’i japin këto sinjale.

A mund të jetë Mike Maignan lider absolut në një ekip që ndoshta i mungon një i tillë?

Nuk e di se çfarë tha në dhomën e zhveshjes së Francës, e di që ka një karakter të fortë. Mendoj se tashmë është një nga drejtuesit e grupit, pa dyshim. Ai është lider i dhomës sonë së zhveshjes, kemi nevojë për figura të tilla. Kemi lojtarë të tjerë, që kanë ardhur tani, por mund të jenë liderë. Është gjithmonë e rëndësishme që të kesh elementë të tillë në ekip, si Mike.

A keni folur rastësisht me Ibrahimovicin në telefon ditët e fundit?

Po.

Sarri e përcaktoi Loftus-Cheek si mesfushor, Boban tha se Milani duhet të luajë me tre në mes të fushës. A keni menduar për një ndryshim të mundshëm të modulit?

Unë i respektoj mendimet e të tjerëve, aq më tepër nëse, si në rastin e Boban dhe Sarri, janë kritika konstruktive. I respektoj, janë mendimet e tyre, por unë punoj çdo ditë me lojtarët. Jo të gjithë kemi të njëjtat ide, jemi trajnerë të ndryshëm. Unë duhet të ndjek atë që besoj, jo atë që të tjerët kërkojnë nga distanca.

Çfarë lloj diskutimi keni pasur me Ibrën dhe menaxhmentin?

Është e vështirë për mua të flas për këtë, por jemi në kontakt çdo ditë. Është e vështirë të kuptosh se si lind ky lajm, kur jemi në kontakt gjatë gjithë kohës.