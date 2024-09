‘Kosova është fjala më e shtrenjtë për çdo serb në të njëjtën kohë’ Vuçiç: Jam i gatshëm të vijoj dialogun me Prishtinën, por nuk do të lejoj persekutimin e serbëve

BEOGRAD- Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ditën e sotme ka nisur të njoftojë masat që do të marrë Serbia lidhur me situatën në Kosovë. Gjatë fjalimit Vuçiç theksoi se Beogradi është gjithmonë i hapur për dialog me Prishtinën dhe se ai është i gatshëm të shkojë në Bruksel për të vazhduar dialogun me Kurtin, por se Serbia nuk do të lejojë persekutimin e popullatës serbe.

"Serbia sot është në një situatë të vështirë juridiko-politike sa i përket Kosovës dhe Metohisë. Ekonomikisht po ecim shumë mirë, ndoshta edhe shkëlqyeshëm. Nuk ka dyshim se ajo që mbetet pika më e dhimbshme. Para se të theksojmë masat konkrete, dua të theksojmë kontekstin me disa fjali. Kosova është fjala më e shtrenjtë për çdo serb në të njëjtën kohë. Askush nuk do të jetë kurrë i kënaqur. Çfarëdo që të propozonim, të gjithë do të ishin kundër. Ata që thërrasin me armë ditën e parë që i ftojmë të mos e rregullojnë shtratin në kazermë, do të thoshin se është e vështirë.

Ata që bëjnë thirrje për pavarësinë e Kosovës do të na thoshin se jeni tradhtarë. Dhe ju e dëgjoni këtë kudo. Edhe pse unë jam presidenti që kam bërë më shumë intervista, të tjerët nuk e kanë parë pjesën e dhjetë. Nuk ka asnjë mrekullibërës që mund t’u sjellë serbëve një zgjidhje të mirë për Kosovën. Unë e njoh çdo fshat serb, pothuajse çdo shtëpi serbe në Kosovë e Metohi, i di të gjitha problemet. E di që nuk ka zgjidhje të mirë. Të gjithë do të presin vetëm fundin e adresës sonë për të synuar publikun vendas me zgjidhjet e tyre të lehta, për të treguar se sa të paaftë jemi dhe ata janë të aftë. Kjo është edhe për ata që vijnë nga perëndimi," tha Vuçiç.