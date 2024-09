Yamal: Nuk dua të largohem kurrë nga Barcelona, ëndërroj të bëhem legjendë e saj

Lamine Yamal konsiderohet nga shumë njerëz si talenti më i madh në të gjithë skenën e futbollit botëror, aktualisht. 17-vjeçari (i mbushi më 13 korrik) jo vetëm është tashmë ylli i një skuadre si Barcelona, ​​por është edhe titullar i palëkundur për kombëtaren spanjolle, me të cilën fitoi “Euro 2024” si protagonist i madh.

Yamal, në një intervistë të dhënë për “El Hormiguero” në “Antena 3”, ka folur për të ardhmen e tij dhe faktin se tashmë shumë po e krahasojnë me një legjendë si Leo Messi. Yamal është tashmë një nga futbollistët më të famshëm në botë. Ai ka shpjeguar se si është të jetosh në qendër të vëmendjes në një moshë kaq të hershme:

“Blej online, herë pas here përpiqem të bëj pazar me vëllain tim, por për momentin është e vështirë. Në realitet, në një klub si Barcelona të mësojnë qysh herët të kuptosh se si mund të ndryshojë jeta jote. Më përgatitën edhe mua për të gjithë këtë. Pas Kampionatit Europian shoh njerëz më të lumtur, kjo për mua është ëndërr. Pastaj në shtëpi nëna ime më thotë gjithmonë se çfarë të bëj, më detyron të rregulloj edhe shtratin”.

Yamal është përfshirë në listën e lojtarëve të nominuar për “Topin e Artë” të vitit 2024. Në rast triumfi, ai do të bëhej lojtari më i ri në histori që e fiton këtë çmim prestigjioz: “Nominimin e mësova në ekipin kombëtar. Ishim në ashensor dhe doli që Nico Williams ishte në mesin e kandidatëve. Pastaj më thanë se edhe emri im ishte aty. Sinqerisht nuk mendoj se mund ta fitoj, por do të jetë mirë të shoh nëse kam ndonjë shans".

Xhevahiri i Barcelonës tregoi sesi lojtarët e Spanjës e festuan triumfin e tyre në “Euro 2024”: “Fillimisht familjet dolën në fushë dhe ne qëndruam atje për një orë, pastaj shkuam në dhomat e zhveshjes dhe ishte çmenduri. Mendova se Morata dhe Unai Simon ishin njerëz seriozë, por nuk ishte kështu. Të nesërmen në mëngjes dëshira ime e vetme ishte të flija. Kam kaluar shumë mirë, pa e provuar fare alkoolin”.

Gjatë verës u fol edhe për oferta faraonike në adresë të tij nga klube të tjera: “Shpresoj të qëndroj përgjithmonë te Barça, të mos e lë kurrë. Unë ëndërroj të bëhem një legjendë e Barcelonës”. Shumë e shohin rrugën që po ndjek Yamal si atë të Messit. Pikërisht për këtë arsye po e krahasojnë tashmë me legjendën argjentinase:

“Fotografia që kam bërë me Leon si fëmijë? Duhet t’i ketë transferuar disa nga fuqitë e tij tek unë. Të krahasohesh me më të mirët në histori është e pabesueshme, sepse do të thotë se je duke bërë mirë. Pastaj krahasimi me të është shumë i ashpër, thjesht përpiqem të jem vetvetja dhe të mbahem mend si Lamine”.