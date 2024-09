Daja e nis me barazim në derbi: Rikthehem në momentin e duhur për të nisur një cikël fitues

Partizani ka barazuar 2-2 në derbin ndaj Dinamo City, një ndeshje me shumë emocione dhe përmbysje të paparashikueshme. Ilir Daja debuton në stolin blu me një rezultat të kënaqshëm, sipas tij, sepse luajti ndaj një pretendenti për titull. Duke folur për mediat, pas përballjes me “demat e kuq”, ai nënvizoi mes të tjerash:

“Mirë se ju gjeta! Derbi është një ndeshje e veçantë. Na duhet të krijojmë qëndrueshmëri në lojë dhe pikë. Në dy ndeshjet e fundit janë marrë 4 pikë. Barazimi i sotëm ka shumë vlera. Partizani dhe Egnatia janë 2 ekipe, që kanë pikësynim fitimin e titullit, bashkë me ndonjë ekip tjetër. Rikthehem në shtëpi, pavarësisht se kam pasur shumë shtëpi, ku kam shkuar si mysafir dhe kam dalë si familjar. Rikthehem në momentin e duhur për të nisur një cikël. Vështirësitë i bëjnë gjërat edhe më të bukura.

Presioni është gjithmonë. Kam drejtuar ekipet e elitës në futbollin shqiptar. Dinamo është ekipi i dytë më i titullar, duhet ta menaxhojmë presionin. Duhet shpërndarë presioni, në futboll nuk flitet me unë, por me ne. Vetë futbolli është lojë që presionin e ka brenda. Unë jam tip që edhe kur s’ka presion e krijoj ndonjëherë vetë.

Për këtë lojë të sotme, e gjithë merita iu takon lojtarëve. Brenda një jave nuk mund të bësh shumë gjëra. Me plotësimin e grupin, edhe me ndonjë element tjetër cilësor, me ardhjen e kondicionit të Alijit dhe Tolit, me rikthimin e Gudiami dhe Qefalia, do të kemi më shumë mundësi zgjedhje. Rivaliteti mund të japë shtysë më të madhe për të ecur përpara.

Në këtë lojë nuk ka pasur shumë strategji. Sot futbollistët kanë vrapuar pa u ndalur asnjë moment .T’i marrim gjërat hap pas hapi. Në futboll nuk dihet rezultati. Në raport me kundërshtarin, i kishim rastet e barabarta. Duhet të kemi qëndrueshmëri në lojë. Duhet të shtojmë mbajtjen e topit dhe manovrën në fazën e sulmit, që t’i bjerë më pak punë mbrotjes. Në filozofinë time, skuadra luan që nga mbrojtja. Duhet të kemi më shumë agresivitet dhe të jemi më të shkurtër. Këto gjëra do të nënvizoja në vija të përgjithshme.

Nëse do ta kishim humbur ndeshjen, nuk do ta doja këtë përballje. Tani kemi një bonus psikologjik, që me një ekip të fortë si Partizani dhe me lojë të barabartë, morëm 1 pikë. Barazimi ishte rezultati i drejtë. Sakrificat mbulojnë shumë gjëra. Ky derbi na shërbeu, sepse nuk ishim nën nivelin e Partizanit me lojë”.