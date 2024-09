Vuçiç kërkon luftë? Mediat serbe: Nesër ora 18 mund të shpallet pushtim territoresh në Kosovë(!)

Mediat serbe po i hedhin benzinë zjarrit pasi kanë raportuar bujshëm sot se, nesër në ora 18:00 do të flasë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe se pritet të shpallet pushtimi i një pjese të territorit të Kosovës.

Mediat si Alo, Kurir, B92, etj., raportuan sot se ndërsa Vuçiç del nesër para kombit serb, kryesia shtetërore ende po diskuton për çështje të ndryshme.

"Në tavolinë është opsioni i shpalljes së okupimit të një pjese të territorit të Republikës së Serbisë", raportojnë mediat e Beogradit duke nënkuptuar territore në Republikën e Kosovës, pasi dihet se zyrtarisht Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet sovran.

Këto media pohojnë se opsioni i pushtimit "sjell pasoja të shumta, duke përfshirë përgatitjet për kthimin e zonave të okupuara, për shkak të terrorit me të cilin po përballet në vite populli serb në Kosovë dhe Metohi, situatë që është përshkallëzuar ditët e fundit".

Të njëjtat media përmendin se "e fundit në serinë e ngjarjeve të pakëndshme dhe pas bllokadës 14 ditore të institucioneve serbe, ishte rrahja, ngacmimi dhe rrëmbimi i katër të rinjve serbë që festonin ditëlindjen".

Sipas raporteve mediatike serbe, nëse ndodh pushtimi, kjo do të bënte që të njihet lligjshmëra dhe legjitimiteti i Ushtrisë së Kosovës, sepse mesa duket përballja me ta do të ishte e pashmangshme.

Se çfarë do të vendoset do të bëhet e ditur nga presidenti i Serbisë të premten në orën 18.00, përfundon raporti mediatik serb.

Këto raportime janë shqetësuese dhe të papranueshme. Nëse Vuçiç guxon të arrijë deri aty sa të pushtojë territoret e Kosovës, kostoja do të jetë shumë e lartë, mbi të gjitha për banorët e Kosovës, por edhe Serbisë e më gjerë.

Të tilla raportime dhe plane okupimi janë tejet të rrezikshme dhe në kushtet kur bota është përfshirë nga luftëra vrastare, një e re do ta çonte rajonin dhe më gjerë në kaos të pandalshëm. /noa.al