‘Jeni qeveria e plehrave dhe e korrupsionit’! Bardhi: Çështja e mbetjeve të rrezikshme lidhet me jetën dhe shëndetin e qytetarëve

Pas fjalës së Kryeministrit Rama për mbetjet e rrezikshme, ka reaguar kreu i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi.

Bardhi: Ishit ju qeveria e plehrave dhe e korrupsionit. A dhe garanci se do e shpëtoje vendin nga plehrat dhe do ndërtojmë inceneratorë. Je i vetmi politikan që tjetër gje thua dhe tjetër gjë bën. Njëherë baltos opozitën pastaj kur bëhet me fakte, thua nuk e di ç’kanë bërë. Duhen të jepje përgjigje politke. Ku do ti cosh mbetjet e rrezikshme? Ku do t’i përpunosh mbetjet e rrezikshme? Pse ka dështuar kontrolli i institucioneve në kontrollin e këtyre mbetjeve? Si nxirren jashtë këto mbetje? Këto duhet t’i kishte hetuar qeveria jote. Kjo çështje nuk do harrohet se ka të bëjë me jetën dhe shëndetin e qytetarëve.

Kurum International a prodhon hi dhe mbetje të rrezikshme? Ku kanë shkuar mbetjet se deri tani po kthehen vetëm 800 tonë. Ku do i çosh si do i përpunosh? Gjysmë e fjalimit ta kishte shkruar Belinda gjysmën Kumbaro. Nuk lejohet të bësh eksport të mbetjev të rrezikshme nëse nuk ke autorizim nga vendi pritës. Nëse nuk di çfarë behet, ik nga kjo punë.