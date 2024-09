MTV Video Music Awards 2024/ Sot eventi më i ndjekur i muzikës, kush do të performojë dhe cili kryeson nominimet?

SHBA- Eventi më i njohur i muzikës MTV Video Music Awards 2024 do të transmetohet drejtpërdrejt sot (11 shtator) nga UBS Arena në Nju Jork, me Megan Thee Stallion si prezantuese. Nga performancat muzikore te fituesit ikonë dhe momentet e kulturës pop, spektakli i çmimeve me siguri do t’ju lërë pa fjalë.

VMA-të do të shohin artistë të të gjithë zhanreve duke fituar ovacione për albumet, videoklipet dhe koreografinë e tyre. Taylor Swift fitoi 12 nominime, duke përfshirë tetë për këngën e saj dhe të Post Malone "Fortnight", si dhe "Pop dhe Artistja më e mirë e Vitit". Nëse ajo fiton Videon e Vitit, ajo do të jetë gjithashtu artistja e parë që fiton në kategori tre herë radhazi.

Ndërkohë, Ariana Grande fitoi shtatë nominime me albumin e saj “Eternal sunshine” dhe është baraz me Sabrina Carpenter – e nominuar për herë të parë në VMA – dhe Megan Thee Stallion.

Shawn Mendes, Lenny Kravitz dhe të tjerë po ngjiten në skenë. Katy Perry, e cila do të nderohet me MTV Video Vanguard Award, do të performojë gjithashtu një përzierje të hiteve të saj më të mëdha.

Çmimet MTV VMA 2024 do të zhvillohen në orën 20:00 me orën e SHBA-së dhe në 02:00 me orën tonë drejtpërdrejt nga UBS Arena në Nju Jork.