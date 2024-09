Horoskopi i Paolo Fox, e mërkurë 11 shtator 2024

Të nderuar lexues ky është horoskopi i Paolo Fox për nesër, e mërkurë 11 shtator 2024. Le të zbulojmë së bashku pasqyrën astrologjike të kësaj dite për dashurinë, punën dhe fatin për secilën shenjë të zodiakut, përkthyer nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në radio Lattemiele.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

E nesërmja premton të jetë e gjallë dhe dinamike. Në dashuri, mund të ndiheni pak të shqetësuar, deri edhe të dëshëruar për ndryshim ose risi. Energjia do jetë e lartë dhe kjo do ju shtyjë të bëni zgjedhje vendimtare në punë, ndoshta duke marrë iniciativën në situata që më parë ju kanë bllokuar. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos e teproni me stresin fizik. Fati duket se do të kthehet në favorin tuaj, veçanërisht pasdite, kur mund të keni një intuitë fituese.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Nesër do të jetë një ditë reflektimi, veçanërisht përsa i përket dashurisë. Ju mund të ndjeni nevojën për të sqaruar disa pika me partnerin/en ose nëse jeni beqarë, bëni një kthim në kohë. Në punë, është mirë të mos detyroni situatat: durimi do të jetë arma juaj më e mirë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mund të ndihet pak lodhje mendore në fund të ditës. Fati nuk ju mungon, por duhet kërkuar me qetësi.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

E nesërmja do të jetë plot surpriza, sidomos në fushën e dashurisë. Mund të ketë një kthesë të papritur, një mesazh ose deklaratë që do t’ju befasojë. Puna do të rrjedhë pa probleme, por mos u shpërqendroni shumë nga emocionet. Shëndeti është i mirë, por kini kujdes që të mos e mbingarkoni veten mendërisht: jepini vetes pushime. Fati do të jetë në anën tuaj në momente të papritura, ndaj qëndroni të hapur ndaj asaj që ju sjell fati.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

E mërkura do jetë një ditë me ulje-ngritje në dashuri. Ju mund të ndiheni të prekshëm ose të keni vështirësi të shprehni se si ndiheni në të vërtetë, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të përmirësohen. Në punë ka sfida për t’u përballur, por me ndjeshmërinë dhe intuitë do arrini t’i kapërceni. Shëndeti ka nevojë për vëmendje: përpiquni të gjeni kohë për veten tuaj, ndoshta për t’u çlodhur. Fati luhatet, por mos u shqetësoni, forca juaj e brendshme do të jetë udhërrëfyesi juaj.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Për ju, Luanë, nesër do të jetë një ditë e shkëlqyer. Dashuria është në plan të parë, me momente pasioni dhe intensiteti që mund t’ju japin emocione të forta. Në punë jeni në një fazë shtytjeje të madhe: idetë tuaja do të priten me entuziazëm, por mos e teproni. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos e teproni me kafenë apo zakone të tjera që mund t’ju mbingarkojnë. Fati ju buzëqesh, veçanërisht në menaxhimin e çështjeve praktike.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E mërkura do të jetë një ditë pozitive për ju, edhe pse jo pa reflektim të thellë. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të vlerësuar situatën tuaj aktuale, duke pyetur veten nëse jeni vërtet të kënaqur. Në punë do ketë mundësi interesante, por do të duhet të jeni shumë të saktë në vendimet tuaja. Shëndeti është i mirë, edhe pse një stres i vogël mund t’ju bëjë të humbni ekuilibrin. Fati do jetë i pranishëm, por duhet ta kërkoni me kujdes.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

E nesërmja do t’i kushtohet lehtësisë në dashuri: më në fund do të ndjeni se gjërat rrjedhin pa shumë pengesa. Nëse keni pasur debate, do të jetë koha për t’u sqaruar dhe për të gjetur qetësi. Në punë mund të merrni oferta interesante, por bëni kujdes që të mos merrni vendime të nxituara. Shëndeti është në përmirësim, por mos harroni t’i kushtoni vëmendje dietës. Fati do t’ju shoqërojë, por vetëm nëse qëndroni fleksibël dhe të hapur ndaj ndryshimeve.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

E mërkura do të jetë një ditë intensive për të lindurit në shenjën e Akrepit. Në dashuri mund të përjetoni momente tensioni, por edhe lidhjeje të thella. Në punë, është koha për t’i vënë në përdorim strategjitë tuaja, por kini kujdes që të mos shfaqeni shumë agresivë me kolegët. Shëndeti është në fazë rikuperimi, por mos e teproni me angazhimet. Fati do të jetë me ju, por do të duhet të dini të lëvizni me dinakërinë dhe vendosmërinë.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Dita e nesërme pritet të jetë plot energji pozitive. Dashuria do të shkëlqejë, veçanërisht nëse dini të shfrytëzoni rastin për të bërë diçka ndryshe me partnerin/en ose të dilni nga zona e rehatisë nëse jeni beqarë. Në punë do jeni dinamikë dhe proaktivë, por bëni kujdes që të mos ecni përpara. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos lini pas dore aktivitetin fizik. Fati ju buzëqesh, veçanërisht në mes të ditës, kur mund të keni një ide fituese.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

E mërkura do të jetë një ditë sfidash, por asgjë që nuk mund ta përballoni. Në dashuri, mund të ndiheni më introvertë se zakonisht, por kjo nuk do të thotë që zemra juaj nuk po punon prapa kuintave për diçka të mirë. Në punë, këmbëngulja juaj do të shpërblehet, megjithëse do të duhet të bëni kujdes që të mos përplaseni me ata që nuk ndajnë mendimet me ju. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje, sidomos kur bëhet fjalë për stresin. Fati do të luhatet, por mos u dekurajoni.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

E nesërmja do të jetë një ditë frymëzuese për ju, Ujori. Në dashuri mund të ndjeni dëshirën për të thyer akullin, për të përjetuar diçka unike dhe të veçantë. Në punë do jeni shumë kreativë, por do të duhet të bëni kujdes që të mos fluturoni shumë lart me idetë tuaja. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të shmangni ngrënien e tepërt. Fati do ju shoqërojë, sidomos në situatat ku do të thirreni për të marrë vendime të shpejta.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Dita e nesërme do të jetë intensive për të lindurit në shenjën e Peshqve. Në dashuri do të ketë një dëshirë të fortë për t’u lidhur thellë me partnerin/en, por kujdes të mos tregoheni shumë emocionalë apo posesivë. Në punë mund të keni vështirësi në përqendrim, por me pak durim do arrini të përfundoni detyrat. Shëndeti është i qëndrueshëm, por përpiquni të shmangni situatat që ju stresojnë shumë. Fati do të jetë në anën tuaj, veçanërisht nëse dini të dëgjoni intuitën tuaj.