Ish-presidenti bardhezi: Juventusi është përforcuar dukshën në merkato, tani të tregojë se di të fitojë

Dikush që e njeh shumë mirë mjedisin e Juventusit është sigurisht Giovanni Cobolli-Gigli, ish-president i klubit bardhezi. Starti i këtij sezoni i “Zonjës së Vjetër” e befasoi gjithashtu atë, ndërsa vlerësoi fushatën e nënshkrimeve të reja në merkaton e verës: "Skuadra, sigurisht që është forcuar. Pothuajse të gjithë lojtarët janë ndryshuar. Lojtarët që kanë një listë të rëndësishme suksesesh janë përfshirë sërish në ekip".

Cili repart është përmirësuar më shumë?

Mesfusha nuk duhet të jetë më një pikë e dobët, por një pikë e fortë. Juve e nisi mirë në dy ndeshjet e para të kampionatit të ri, u ndal pak ndaj Romës, por duhet marrë parasysh që një pjesë e mirë e nënshkrimeve mbërritën pak ditë më parë. Gjatë pushimit, Motta do të duhet të shpjegojë mënyrat e tij të të parit të futbollit. Më pëlqeu shumë Motta si trajner te Bologna, nuk e kuptoj pse nuk mund të bëjë gjëra më të mira në Torino.

A është Interi gjithmonë skuadra që duhet mposhtur?

Ka avantazhin e fitimit të titullit, ka ndryshuar pak dhe është forcuar. Inzaghi gjithnjë e më shumë tregon se është i përgatitur nga pikëpamja tekniko-taktike. Interi e nis sërish kampionatin nga një tapet i kuq tashmë i shtruar, disave iu janë rregulluar kontratat. Kjo do t’i ketë bërë lojtarët më shumë tifozë të Interit se sa ishin. Nga ana tjetër, zikaltrit duhet të tregojnë se janë të aftë për të fituar sërish.

A ishte e parashikueshme shitja e Chiesa?

E falënderoj për atë që bëri, mendoj se ishte krijuar një situatë tensioni mes drejtuesve dhe tij, çka ishte e vështirë për t’u rikuperuar. Klubi duhej të lirohej nga rroga e tij, bëri mirë që e shiti. Ndoshta duhej të kishte fituar më shumë duke e shitur më herët. Next Gen ka ndihmuar dhe ka sjellë fitime me transferime edhe të vështira për t’u pranuar, si ajo e Soulé.

Po lamtumira e Szczesny?

Më vjen keq, ai është një djalë serioz. Fitoi shumë me Juventusin, kështu që iu ofrua një projekt në Arabinë Saudite. Ai tregoi shenja krenarie dhe u tërhoq nga futbolli duke qenë në majë.

A dëshmoi ecuria e Allegrit nevojën për revolucion te Juventusi?

Po, u bë një demonstrim i faktit se ai nuk mund të bënte më shumë se sa bëri. Pjesën e parë të kampionatit të kaluar, Juventusi po garonte për titullin. Më pas ndodhën disa ngjarje dhe nuk ishte e mundur të rikuperohej distanca me kreun. Është befasuese të krahasoni Juventusin e pjesës së parë me atë të dytë të sezonit. Allegri u bë mbrojtës, luajti për rezultatin, por nuk i arriti të gjitha objektivat. Nuk më pëlqeu mënyra se si u ndanë palët.

Milani është në vështirësi…

E kisha parë Fonseca në Itali, dukej i sjellshëm dhe i aftë. Kur Milani e mori, në kundërshtim me idenë e tifozëve, m’u duk si zgjedhja e duhur. Ende besoj se është zgjedhje e drejtë, ndaj duhet të qëndrojë në krye të Milanit. Është e papranueshme të mendosh ndryshe, pas 3 ndeshjeve. Tani do të ketë 15 ditë paqe dhe do të duhet të përpiqet të zgjidhë problemet me Leao dhe Theo Hernandez. Gjithsesi, kjo çështje nuk duhet ekzagjeruar shumë. Ato janë lojtarë thelbësor për Milanin, duhet të rikuperohen. I pari që duhet ta bëjë këtë është trajneri.

Si e vlerësoni ndikimin e Contes te Napoli?

Ai ka një karakter të veçantë, ka aftësi teknike të jashtëzakonshme. Conte e ndjen punën e tij, i kushton gjithë shpirtin dhe ndonjëherë bën deklarata paksa të çuditshme. Ndoshta fjalët e tij pas ndeshjes së parë e zgjuan Napolin, i cili intensifikoi përpjekjet në merkato. Tani atij i është siguruar ajo që donte në merkato, pres të bëjë gjëra të shkëlqyera.

Cila blerje ju pëlqeu më shumë në Serie A?

Blerja e Douglas Luiz.