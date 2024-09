Horoskopi javor i Paolo Fox nga 9 deri më 15 shtator 2024 për të 12 shenjat zodiakale

Horoskopi javor i Paolo Fox nga 9 deri më 15 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Java fillon me energji të përtërirë. Në dashuri mund të keni disa mosmarrëveshje me partnerin/en, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me pak durim dhe dialog. Në punë ka mundësi që ju vijnë, por do t’ju duhet të bëni zgjedhje të mirëmenduara. Fati nuk mungon, por do të duhet të bëni kujdes që të mos e teproni. Këshillë: Merrini gjërat ngadalë, jo gjithçka duhet të zgjidhet menjëherë.

Vlerësimi: 7.5

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Javë e qëndrueshme, me një energji që ju shtyn drejt përmirësimit. Në dashuri, nëse kohët e fundit ka pasur konflikte, këto ditë mund të sjellin zgjidhje. Në punë mund të ndjeni nevojën për të ndryshuar diçka, ndoshta një projekt të ri apo një ide që dëshironi të vini në jetë. Fati është në anën tuaj, por mos jini shumë impulsivë. Këshillë: dëgjoni intuitën tuaj, do të jetë një udhëzues i vlefshëm.

Vlerësimi: 7

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Kjo javë ju jep një dozë të këndshme kreativiteti. Në dashuri do të ketë një dëshirë për të eksperimentuar dhe ndoshta për të hyrë në përvoja të reja. Në punë është koha ideale për të bërë plane afatgjata. Pasuria ju buzëqesh, por do t’ju duhet të mbani këmbët në tokë për të mos humbur energjinë tuaj. Këshillë: Gjeni një ekuilibër midis entuziazmit dhe realizmit.

Vlerësimi: 8

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Yjet tregojnë një javë më reflektuese se zakonisht. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për një pushim për të reflektuar mbi ndjenjat. Në punë do jetë e rëndësishme të mos lejoni që ankthi t’ju ​​pushtojë dhe përballeni me qetësi çdo situatë. Fati do të ndryshojë, ndaj është mirë të mos merrni vendime impulsive. Këshillë: merrni pak kohë për veten, rimbushni energjinë tuaj.

Vlerësimi: 6.5

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Javë plot energji dhe karizëm për ju, Luan. Në dashuri do të jeni në qendër të vëmendjes, por bëni kujdes të mos e teproni me personalitetin tuaj dominues. Në punë, më në fund mund të merrni afirmimin që meritoni, por do të jetë e rëndësishme të qëndroni të përulur. Ju shoqëron fati, sidomos në marrëdhëniet shoqërore. Këshillë: përdorni forcën tuaj për të ndërtuar, jo për të imponuar.

Vlerësimi: 8.5

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Java ju fton të vendosni rregull, jo vetëm rreth jush, por edhe brenda jush. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për qartësi dhe stabilitet. Në punë gjithçka po shkon mirë, por është e rëndësishme të mos neglizhoni detajet. Fati ju ndihmon, veçanërisht në çështjet praktike. Këshillë: mos kini frikë të pyesni për diçka që nuk ju bind më.

Vlerësimi: 7.5

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Për ju, Peshorja, kjo javë do të jetë për të gjetur ekuilibrin. Në dashuri do të ketë momente të bashkëpunimit të madh, por do të duhet të jeni të gatshëm për kompromis. Në punë mund të ketë lajme interesante, por do të jetë e nevojshme të vlerësoni me kujdes çdo propozim. Fati është në anën tuaj, por kërkon pak durim. Këshillë: Mos nxitoni për të marrë vendime, prisni momentin e duhur.

Vlerësimi: 7

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Java premton të jetë intensive dhe plot emocione. Në dashuri ka dëshirë për pasion, por kujdes të mos e teproni me xhelozinë. Në punë gjërat po ndryshojnë dhe mund të ndjeni nevojën për të bërë një ndryshim. Nuk ju mungon fati, por do të duhet të jeni strategjik. Këshillë: kontrolloni emocionet tuaja, mos u mbingarkoni.

Vlerësimi: 7.5

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Javë dinamike dhe stimuluese. Në dashuri do të ketë dëshirë për aventura dhe për të jetuar marrëdhëniet me lehtësi. Në punë ka ardhur koha të guxoni dhe të mendoni shumë, mundësitë nuk do mungojnë. Fati është në anën tuaj, veçanërisht nëse jeni të gatshëm të merrni disa rreziqe. Këshillë: Dilni nga zona juaj e rehatisë, ia vlen.

Vlerësimi: 8

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Javë e qëndrueshme por plot reflektim. Në dashuri mund të ketë nevojë për më shumë mirëkuptim të ndërsjellë. Në punë, vazhdoni të ndiqni me vendosmëri projektet tuaja, rezultatet do të vijnë. Fati ju buzëqesh, por do të duhet të jeni të durueshëm. Këshillë: Mos kini frikë të kërkoni ndihmë kur ju nevojitet.

Vlerësimi: 7

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Për ju, kjo javë do të jetë plot me lajme. Në dashuri do të ketë vend për njohje të reja apo për të rifreskuar marrëdhënien aktuale. Në punë, është koha e duhur për të bërë projekte inovative. Fati ju shoqëron, por do të duhet të jeni fleksibël. Këshillë: Mbani një mendje të hapur dhe mirëpritni ndryshimin.

Vlerësimi: 8

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Javë emocionale, por edhe shumë stimuluese. Në dashuri mund të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm, por kjo do t’ju lejojë të përjetoni momente me intensitet të madh. Në punë bëni kujdes që të mos ju pushtojnë përgjegjësitë. Fati është me ju, por do të duhet të mësoni të menaxhoni më mirë kohën tuaj. Këshillë: mos u shqetësoni, gjithçka do të funksionojë.

Vlerësimi: 7.

