Horoskopi javor i Brankos nga data 9 deri në 15 shtator 2024. Si çdo javë, ja pasqyra javore e Brankos për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave përkthyer nga noa.al.

Mos humbisni edhe: Horoskopi javor i Paolo Fox nga 9 deri më 15 shtator 2024 për të 12 shenjat zodiakale

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Java nga data 9 deri në 15 shtator do t’ju sjellë energji të reja, të dashur Dashi. Në dashuri mund të jetë java për të marrë vendime të rëndësishme: nëse jeni në një lidhje, është koha për të sqaruar pritshmëritë. Në punë nuk ju mungon ambicia, por shmangni konfliktet e panevojshme me kolegët. Fati është në anën tuaj, por mos e teproni me rreziqet e llogaritura. Këshilla ime është të dëgjoni zemrën më shumë se kokën, të paktën në dashuri.

Vlerësimi: 7.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

I dashur Dem, dashuria këtë javë mund të rezervojë surpriza për ju, por do të duhet të jeni të hapur për dialog. Stabiliteti emocional varet nga aftësia juaj për të dëgjuar ata që doni. Në punë, gjithçka shkon mirë, por mos e shtyni veten shumë larg: merrni kohë për të vlerësuar çdo propozim. Fat i moderuar, por i mjaftueshëm për të shijuar ndonjë sukses të vogël. Këshilla është të mos nxitoni: gjërat e mira vijnë për ata që presin.

Vlerësimi: 7.5.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Të dashur Binjakë, dashuria do të jetë e gjallë dhe stimuluese, por mund të ketë momente tensioni nëse nuk e menaxhoni mirë dualitetin tuaj emocional. Mundohuni të jeni më të qëndrueshëm në ndjenjat tuaja. Në punë do keni mundësi të mira për të avancuar, por kujdes që të mos shpërqendroheni me projekte anësore. Fati do të luhatet, ndaj luani me kujdes. Këshilla për ju është të përqendroheni në një objektiv në një kohë, pa humbur energji.

Vlerësimi: 6.5.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Dashuria dhe ëmbëlsia dominojnë javën tuaj, të dashur Gaforre. Nëse jeni në një lidhje, mund të ndjeni një nevojë të fortë për dashuri dhe mbrojtje. Mundohuni të mos jeni shumë posesivë. Në punë është një kohë e mirë për të forcuar bashkëpunimet. Nuk do të keni fat të mirë, por vendosmëria do t’ju sjellë akoma rezultate. Këshilla ime është të mos mbylleni shumë në guaskën tuaj, hapuni ndaj gjërave të reja.

Vlerësimi: 8.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

I dashur Luan, dashuria do të jetë një zjarr përvëlues, por kujdes që të mos digjeni. Nëse jeni beqarë, njohjet e reja janë në rrugë e sipër, por jo të gjitha do të jenë të gjata. Në punë lidershipi juaj është i padiskutueshëm, por mos e shpërdoroni. Këtë javë, fati është në përgjumje, gati për t’ju dhënë një dorë, por vetëm nëse tregoni përulësi. Këshilla është të gjeni një ekuilibër midis ambicies tuaj dhe respektit për ata që ju rrethojnë.

Vlerësimi: 7.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E dashur Virgjëreshë, dashuria këtë javë do të kërkojë durim dhe përkushtim. Nëse jeni çift, shmangni kritikat e panevojshme. Në punë jeni në mes të një faze rritjeje, ndaj mos ndaloni së punuari shumë, por mos harroni të gjeni kohë edhe për veten. Fati do ju buzëqeshë sidomos në fushën financiare. Këshilla është të mos jeni shumë të ashpër me veten: jepini vetes pak hapësirë ​​për të marrë frymë.

Vlerësimi: 8.5.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Për ju, Peshorja, dashuria do të jetë një strehë e ëmbël dhe e qetë. Nëse kohët e fundit ka pasur tensione, tani është koha për t’i vënë kapak. Në punë hapen bashkëpunime të reja, por do të duhet të jeni të kujdesshëm për të ruajtur ekuilibrin mes asaj që dëshironi dhe asaj që kërkohet nga ju. Fati do jetë i matur, por konstant. Këshilla ime është të mos kërkoni gjithmonë përsosmërinë: ndonjëherë ju vetëm duhet të lini të largohen vorbullat në kokë dhe të shijoni momentin.

Vlerësimi: 7.5.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

I dashur Akrep, dashuria mund t’ju rezervojë disa surpriza, por do t’ju duhet të shmangni xhelozinë që ju karakterizon shpesh. Jini më të hapur dhe më të besueshëm. Në punë do të jeni të vendosur dhe të prerë: shfrytëzojeni këtë momentum për të përfunduar projektet e mbetura të papërfunduara. Fati do ju japë pak ndihmë, sidomos në çështjet ekonomike. Këshilla është të mos mbingarkoheni nga emocionet, mbani kontrollin.

Vlerësimi: 7.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Javë shpërthyese për ju, Shigjetarë. Në dashuri do ju pushtojë një pasion i papritur, sidomos nëse jeni beqarë. Nëse tashmë keni një partner/e, do të gjeni stimuj të rinj. Në punë, energjia dhe vizioni juaj do ju çojnë drejt arritjeve të reja. Fati do të jetë bujar, por do të duhet të dini si ta shfrytëzoni atë me inteligjencë. Këshilla ime është të hipni në valë të trazuara pa frikë, por me vetëdijen e duhur për kufijtë tuaj.

Vlerësimi: 9.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

I dashur Bricjap, dashuria këtë javë do të duket pak më e komplikuar se zakonisht. Mund të keni vështirësi në komunikimin e ndjenjave tuaja, por mos u dorëzoni: dialogu është çelësi. Megjithatë në punë do jeni të pandalshëm, do arrini të menaxhoni me sukses të gjitha përgjegjësitë tuaja. Fati nuk do të jetë i jashtëzakonshëm, por i mjaftueshëm për t’ju bërë të ndiheni të sigurt. Këshilla është të mos izoloheni shumë në mendimet tuaja, kërkoni të shkoni përtej tyre.

Vlerësimi: 6.5.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Për ju, Ujori, dashuria këtë javë do të karakterizohet nga paparashikueshmëria. Mund të përjetoni ulje-ngritje, por e mira është se nuk do të mërziteni kurrë. Në punë do keni ide novatore që do t’ju bëjnë të bini në sy, por bëni kujdes që të mos dukeni shumë ekscentrikë. Fati do t’ju ndihmojë veçanërisht në fushën krijuese. Këshilla është të ndiqni rrjedhën e gjërave pa dashur domosdoshmërisht të kontrolloni gjithçka.

Vlerësimi: 8.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të dashur Peshq, në dashuri do të ndiheni veçanërisht romantikë dhe ëndërrimtarë këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, surprizoni partnerin/en tuaj me gjeste të papritura. Në punë, është koha për t’u fokusuar në qëllimet afatgjata, pa u shpërqendruar. Fati do ju jetë pranë, sidomos në marrëdhëniet ndërpersonale. Këshilla është të mos kini frikë të tregoni ndjeshmërinë tuaj, ajo është pika juaj e fortë.

Vlerësimi: 8.5.

Mos humbisni edhe: Horoskopi javor i Paolo Fox nga 9 deri më 15 shtator 2024 për të 12 shenjat zodiakale