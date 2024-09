Organizata pro palestineze i kërkon Ramës ta largojë nga detyra kryerabinin hebre në Tiranë pasi lufton në Gaza

Kryerabini hebre në Shqipëri, Yoel Kaplan, po lufton në Gaza si ushtar i Izraelit.

Rabini Kaplan, i cili është gjithashtu një oficer izraelit, u kthye në Izrael pas 7 tetorit menjëherë pas sulmit të Hamasit.

Organizata pro palestineze “Palestina e Lirë” ka kërkuar nga kryeministri Edi Rama që Yoel Kaplan të mos shkelë më në Shqipëri.

Sakaq, një video që shfaq Kaplan në Gaza u postua në rrjetet sociale nga një faqe e komunitetit hebre të hënën, por nuk është saktësisht e qartë se kur është marrë.

Rosh Chodesh Elul in Gaza: Rabbi Yoel Kaplan, Chabad emissary in Albania, who returned to Israel after October 7 and has been recruited since the beginning of the war, blowing a shofar for the fighters. pic.twitter.com/k54mNG0D1s

— 🔯🇮🇱The Chosen 🇮🇱🔯 (@yatircohen) September 3, 2024