Deklarata skandaloze e analistit: Tifozët shqiptarë as nuk dinë të shajnë, ne të Kosovës i mësuam!

Deklaratat skandaloze nga shqiptarët e Kosovës po tronditin jo pak shqiptarët e Shqipërisë të cilët u janë gjendur në krah vëllezërve kosovarë, kurdo herë dhe në çdo moment, sa herë dhe ata kanë pasur nevojë.

Pas deklaratës absurde të aktorit Osman Azemi, i cili tha se shqiptarët e Shqipërisë janë xhelozë për ata të Kosovës pasi sipas tij nuk kanë emra të njohur si Rita Ora, Dua Lipa, Majlinda Kelmendi, Xherdan Shqiri e shumë të tjerë, një tjetër figurë e njohur në Kosovë është në të njëjtën linjë mendimi me aktorin.

Së fundmi, video e aktivistit të Vetvendosjes, Rron Gjinovcit po bën xhiron e rrjetit.

Në këtë video Gjinovci dëgjohet teksa thotë se Shqipëria nuk ka asgjë të vetëm, duke filluar nga ekonomia për të cilën sipas tij kontribuojnë kosovarët e deri te artistët e futbollistët.

Gjonovci nuk ka lënë pa përmendur as tifozerinë e futbollit shqiptar për të cilët tha se shumica janë kosovarë dhe atmosfera krijohet nga ata, pasi tifozët shqiptarë më herët kanë pasur kore bazike dhe madje nuk kanë ditur as të shajnë.

“Shqipëria nuk ka asgjë origjinale të vetën, në një dimesion. Ekonominë e ka të gjithën të bazuar në turizëm që dominohet nga kosovarët. Çfarë prodhon Shqipëria? Nuk prodhon asgjë. Kulturën mundohet ta marrë nga pjesët e tjera për të cilat nuk ka kontribuar asnjëherë asgjë, që kur ka shpallur Pavarësinë asnjëherë nuk ka qenë në gjendje, asnjë luftë të nisë për të marrë pjesët e tjera që i takojnë apo të përfitojë prej tyre.

Është para. Unë dua të përvetësoj Dua Lipën që është një kosovare. Të gjithë estradën e ka me njerëz të Kosovës. Futbollin e ka një djalë nga Tetova, një nga Kumanova, nja 5 a 6 djem nga Kosova dhe domethënë Shqipëria as ekipin e vet nuk ka mundur të bëjë të vetin të territoret veta. Tifozeria janë shumica kosovarë, ata nuk dinë as të bërtasin i kanë pasur ato thirrjet “le të fitojë më i miri”, ata edhe për të sharë janë mësuar nga kosovarët. Nuk kanë ditur as të shajnë. Çfarë ka prodhuar Shqipëria?”, tha ai.