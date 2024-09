Adele njofton me lot në sy në koncertin e Mynihut: Do të shkëputem nga ju për një kohë shumë të gjatë!

Pushimi i madh i Adelës – E ka bërë të ditur vetë ajo me lot në sy. Adele e bëri këtë zyrtarisht. Ajo ka bërë të ditur se do të marrë një pushim të gjatë nga muzika

Adele ka njoftuar zyrtarisht për publikun e saj se do të pushojë nga muzika që do të zgjasë “një kohë tepër të gjatë”.

Këngëtarja 36-vjeçare e bëri njoftimin e rëndësishëm në skenë gjatë koncertit të saj të fundit në Mynih.

Pas performancave të saj në Evropë, këngëtarja e njohur do të udhëtojë në Las Vegas për një tjetër raund koncertesh nga data 25 tetor deri më 23 nëntor që sikurse njoftoi do të jetë i fundit për një kohë tepër të gjatë.

Adele: "Dua të bëj një pushim të madh"

"Kam 10 koncerte për të bërë, por pas tyre nuk do t’ju shoh për një kohë tepër të gjatë dhe do t’ju mbaj plot dashuri në zemrën time", tha Adele për publikun që ndoqi koncertin e saj në Mynih.

Këngëtarja magjepsëse kishte përgatitur publikun për mungesën e saj të gjatë, duke treguar se nuk ka plane për muzikë të re, më herët gjatë një interviste për ZDF, citon noa.al.

“Dua një pushim të madh pas kësaj dhe mendoj se dua të bëj gjëra të tjera kreative”, theksoi ajo.

Jo shumë kohë më parë Adele i trazoi fansat e saj kur më në fund konfirmoi fejesën me Rich Paul.

Ajo u tha fansave se do të martohej dhe tregoi unazën me diamantë ndërsa iu drejtua audiencës në arenën e mbushur me 80 mijë spektatorë.

Adele madje u emocionua dhe filloi të përlotet kur mijëra fansa të saj filluan të këndojnë me të "Someone Like You".