Motta: Ky Juventus është i fortë. De Rossin e kam mik, do t’i jem gjithmonë mirënjohës

Juventusi po përgatitet të përjetojë përballjen e parë direkte të pretendentëve për këtë sezon. Në javën e tretë të Serie A, bardhezinjtë presin Romën në “Allianz Stadium”, duke pasur në “llogari” 6 pikët e plota të dy ndeshjeve të para të kampionatit. Thiago Motta, në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes, foli për merkaton, “tepricat”, luftën për titull, rreziqet që mund t’iu krijojnë verdhekuqtë dhe marrëdhëniet e shkëlqyera me De Rossin, ish-shokun e tij të kombëtares.

Cilat mund të jenë problemet e përballjes me Romën?

Ne do të përballemi me një ekip të fortë dhe të vendosur. Stadiumi do të jetë plot, jemi përgatitur mirë me entuziazëm dhe përgjegjësi. Jemi gati, do të jetë një ndeshje e madhe.

Si e vlerësoni merkaton e klubit tuaj?

Djalò, Kostic dhe Arthur janë pjesë e Juventusit. Tregu i transferimeve është mbyllur tashmë, në hyrje, ndoshta mbetet hapur në dalje, ndaj kërkoj përqendrim maksimal te Roma. Jam i kënaqur me merkaton e verës, sepse kanë ardhur lojtarë të fortë që do të kompletojnë një ekip të fortë. Prurjet e reja do të vihen në dispozicion të ekipit, jam shumë i lumtur.

A nuk ekziston rreziku për ta humbur fokusin me gjithë këto komplimente për ekipin tuaj?

Jemi vetëm në ndeshjen e tretë, gjithmonë përpiqem ta ruaj ekuilibrin dhe të mos dëgjoj shumë lëvdata e kritika. Punoj çdo ditë me përkushtim dhe përgjegjësi. Nesër na pret një kundërshtar i fortë. Do të japim maksimumin për ta çuar ndeshjen aty ku na përshtatet, pjesa tjetër ka pak rëndësi.

Cilat janë përshtypjet tuaja për të ardhurit e rinj?

Të gjithë këta djem kanë bërë përpjekje për të arritur në këtë klub të madh historik. Janë lojtarë të talentuar, të uritur dhe inteligjentë. Ata e dinë se te Juventusi ka prioritet kolektivi, ndaj kemi nevojë për të gjithë.

Çfarë sezoni mendoni se mund të keni?

Koopmeiners dhe shumë të tjerë kanë bërë përpjekje të mëdha për të luajtur për këtë klub. Ne funksionojmë si kolektiv, nëse e vëmë talentin tonë në dispozicion të grupit do të japim maksimumin.

Çfarë mund të thoni për De Rossin dhe si i gjykoni të rinjtë që ka në dispozicion?

Jemi vetëm në javën e tretë. Daniele pati një fund sezoni të kaluar të nivelit më të lartë. E njoh mirë, sepse ishim bashkëlojtarë në kombëtare. Ai më mbrojti kur më dhanë fanellën me numrin 10, do t’i jem gjithmonë mirënjohës Nesër do të jemi kundërshtarë, i uroj atij më të mirën. Ai i ka ndihmuar djemtë e rinj të bëjnë mirë në fushë.

A keni përgatitur mekanizma të veçantë mbrojtës për të ndaluar sulmin e Romës?

Roma ka lojtarë të fortë, nëse iu lejojmë shumë hapësirë ​​do të futemi në telashe. Dobvyk sulmon shumë në thellësi, ndaj duhet të mbrohemi si ekip dhe të qëndrojmë së bashku në të gjitha fazat e lojës.

Si është gjendja e të lënduarve?

Të gjithë janë në formë dhe mund të thirren për nesër. Sa iu përket lojtarëve të lënduar, Milik nuk mund të kthehet. As Thuram, Weah dhe Adzic.

Ku e vendosni veten në luftën e titullit?

Ne jemi të fokusuar te Roma, gjithçka tjetër ka shumë pak rëndësi tani. Kampionati është shumë i gjatë.