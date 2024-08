Fonseca para transfertës në kryeqytet: Jemi të bashkuar, do të shihni një Milan ndryshe

"Ne jemi të gjithë të bashkuar, po kërkojmë zgjidhje. Mendoj se e kemi kuptuar se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për t’u përmirësuar. Pres të shoh një Milan ndryshe". Ishte një Paulo Fonseca i karikuar dhe i bindur, ai që u paraqit në konferencën para ndeshjes kundër Lazios. Në “Olimpico”, kuqezinjtë nuk mund të gabojnë pas pikës së vetme të fituar në dy javët e para të Serie A.

Si është humori i ekipit?

Pas ndeshjes biseduam, por pati unitet. Ditën e parë pati trishtim, më pas grupi reagoi. Personalisht nuk më pëlqen të qaj, të shohim nëse ndaj Lazios do të funksionojnë korigjimet e bëra.

Keni emergjencë në sulm. A do të jetë Abraham me grupin?

Unë nuk do të flas për merkaton, derisa gjëja të jetë zyrtare. Jovic nuk do të jetë për shkak të lëndimit, edhe Morata gjithashtu. Do të kemi Okafor dhe Camarda në dispozicion. Duhet të bëjmë shumë më mirë si ekip, nuk ka nevojë të flasim për individualitete.

Si e komentoni shortin e Champions League?

Kam shumë për të menduar para se të arrij në Champions League. Më pëlqen shumë formati i ri. Shorti është i balancuar, do të shohim se çfarë të bëjmë kur të vijë koha.

Ku keni nevojë për t’u përmirësuar? Si janë Leao dhe Theo Hernandez?

Unë nuk flas kurrë për individë, e bëj vetëm privatisht. Natyrisht që kam pasur një bisedë me të dy.

A mendoni se kjo skuadër është e përshtatshme për futbollin që keni në mendje? A keni ndonjë ide të ndryshme taktike në mendje?

Në para-sezon zhvilluam koncepte si ato që dua, kështu që do të përshtatemi. Kam të njëjtin besim si në fillim. Nuk shërbejnë dy ndeshje për të më hequr besimin se mund të jemi ata që dua. Unë kam zero dyshime, lojtarët besojnë në atë që iu propozoj.

A keni pasur ndikim në tregun e transferimeve të Milanit me idetë tuaja?

Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, flasim për gjithçka. Natyrisht ka gjëra që unë nuk mund t’i vendos, por marrëdhënia që kam me drejtuesit dhe ekipin është më e mira e mundshme. Jam shumë i kënaqur me merkaton e transferimeve të kryera.

A keni menduar ndonjëherë të ndryshoni mesfushën duke kaluar me tre?

Unë nuk flas për këto aspekte, nuk do të hyj në kësi detajesh taktike për mediat.

Nëse Bennacer do të largohej, a do të prisnit Rabiot?

Nuk po flas për gjëra jo zyrtare. Pres maksimumin nga lojtarët që po stërvis. Bennacer është jashtë skuadrës sepse ka gastroenterit.

A e ka bindur Loftus-Cheek si mesfushor sulmues?

Ai më kënaq në atë rol, mendoj se është i rëndësishëm për ekipin në atë pozicion.