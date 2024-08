Inzaghi: Fitore të tilla të japin shumë kënaqësi. Thuram? Ai po bën gjëra të mëdha

Simone Inzaghi i gëzohet paraqitjes së shkëlqyer të Interit, pas triumfit 4-0 ndaj Atalantës: "Ndeshje me vendosmëri të madhe, luajtëm shumë mirë teknikisht. Zhvilluam gjysmë ore lojë të shkëlqyer. Ritmi ra disi në fund të pjesës së parë, por më pas e nisëm me vrull të madh. Fitore të tilla, si kjo kundër Atalantës, janë shumë të kënaqshme.

Vinim nga ditë me intensitet të madh në stërvitje, kishim përballë një skuadre të shkëlqyer. Nuk duhet ta harrojmë se Atalanta ndonjëherë ju bën të humbisni pozicione, por djemtë ishin shumë të përqendruar. Nuk i lejuam kundërshtarit thuajse asnjë mundësi".

Më pas foli për Marcus Thuram, por si zakonisht Inzaghi preferoi të mos bëjë dallime: "Marcus vazhdon të punojë fort. Ai bëri gjëra të mëdha sezonin e kaluar, vazhdon t’i bëjë sërish. Me përvojën që ka grumbulluar po luan shumë mirë, siç bënë Lautaro, Taremi dhe Arnautovic kur hynë në lojë".

Së fundi, një mendim për luftën e titullit: "Që të bëjmë atë që bëmë sezonin e kaluar do të jetë shumë e vështirë, kundërshtarët tanë janë forcuar shumë, me investime të mëdha. Nuk ka kuptim të bëjmë listime apo parashikime tani për garën e titullit. Nuk më pëlqen të them se kush do të qëndrojë në krye, por shumë do të përpiqen të aspirojnë maksimumin, ashtu si ne".