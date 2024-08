Branko dhe yjet për të shtunën 31 gusht, dita e fundit e muajit

Horoskopi i Brankos pritet me interes nga shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit dhe dallon atë mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve. Noa.al ju sjell zodiakun e të shtunës 31 gusht përkthyer nga RDS

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

E shtuna e 31 gushtit premton të jetë një ditë plot energji për ju Dashi. Në dashuri mund të ndjeni një dëshirë të fortë për aventura, por kujdes të mos tregoheni shumë impulsivë me njerëzit e dashur. Në planin e punës mund të shfaqen ide të reja dhe do të jetë e rëndësishme t’i kapni ato shpejt, por edhe këtu mendoni me kujdes përpara se të veproni. Shëndeti është në gjendje të mirë, por përpiquni të mos e teproni me sforcimet fizike. Energjia është e lartë, por mos harroni ta kanalizoni atë në mënyrën e duhur.

Vlerësimi: 8.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

I dashur Dem, kjo e shtunë ju fton të ngadalësoni pak shpejtësinë. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për stabilitet dhe qetësi, duke u përpjekur të forconi lidhjet me partnerin/en ose dikë të veçantë. Në punë mund të përballeni me disa sfida të vogla, por asgjë që nuk mund ta përballoni me vendosmërinë tuaj. Shëndeti kërkon pak vëmendje: jepini vetes një pushim dhe kujdesuni për veten, ndoshta me një shëtitje në ajër të pastër.

Vlerësimi: 7.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, kjo e shtunë është një ditë lidhjesh. Në dashuri do të ndjeni një dëshirë të fortë për të komunikuar dhe ndarë emocione, gjë që do ta bëjë marrëdhënien tuaj më intensive ose do t’ju lejojë të bëni takime të reja. Në punë mendja juaj do jetë veçanërisht e gjallë dhe do arrini të përfundoni me sukses detyra të ndryshme. Megjithatë, mos e neglizhoni shëndetin: mendja ju ecën shpejt, por trupi ka nevojë për pushim. Jepini vetes kohë për t’u rimbushur.

Vlerësimi: 8.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

I dashur Gaforre, e shtuna ju kërkon të dëgjoni zemrën. Në dashuri, mund të jetë koha e duhur për t’u hapur dhe për të folur për emocionet tuaja më të thella, si me partnerin/en ashtu edhe me një person të dashur për ju. Në punë, ndjeshmëria mund t’ju ndihmojë të kapni nuanca të rëndësishme në një situatë, por përpiquni të mos lejoni që emocionet t’ju pushtojnë. Shëndeti po përmirësohet, por mos harroni të kujdeseni për mendjen dhe trupin.

Vlerësimi: 7.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, e shtuna 31 është një ditë në të cilën karizma juaj shkëlqen më shumë se kurrë. Në dashuri do të jeni në qendër të vëmendjes dhe mund të përjetoni momente shumë pasionante. Nëse jeni beqarë, mund të ketë aventura të reja përpara. Në punë, lidershipi juaj do të vlerësohet dhe mund të merrni vlerësime për përpjekjet tuaja. Megjithatë, mos harroni të kujdeseni për shëndetin, sepse energjia është e lartë, por jo e pafundme. Jepini vetes disa momente relaksi për të rimbushur bateritë.

Vlerësimi: 9.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E dashur Virgjëreshë, e shtuna premton të jetë një ditë reflektimi. Në dashuri, mund të ndiheni më introspektivë dhe dëshironi të analizoni situatën e marrëdhënies suaj. Merrni kohë për të kuptuar se çfarë dëshironi me të vërtetë. Në punë vëmendja ndaj detajeve do të jetë kyçe dhe do ju lejojë të zgjidhni me saktësi çështjet komplekse. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos stresoheni shumë: pak relaksim dhe një mjedis i qetë do t’ju bëjë mirë.

Vlerësimi: 7.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja, kjo e shtunë ju fton të kërkoni ekuilibrin dhe harmoninë. Në dashuri, është koha t’i kushtoni kohë partnerit/es ose të bëni njohje të reja, gjithmonë me prekjen tuaj të elegancës dhe diplomacisë. Në punë mund të përballeni me disa vendime të rëndësishme, por aftësia për të ndërmjetësuar do ju ndihmojë të gjeni zgjidhjen e duhur. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e neglizhoni mirëqenien mendore: jepini vetes pak kohë për veten.

Vlerësimi: 8.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, e shtuna është një ditë intensive dhe e thellë. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të gërmuar më thellë në marrëdhëniet tuaja, duke kërkuar të vërtetën dhe autenticitetin. Në punë vendosmëria do jetë pika juaj e fortë, por bëni kujdes të mos tregoheni shumë të ngurtë me veten dhe të tjerët. Shëndeti kërkon vëmendje: dëgjoni sinjalet e trupit dhe mos e neglizhoni nevojën për pushim dhe rikuperim.

Vlerësimi: 7.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari, e shtuna është një ditë eksplorimi dhe lirie. Në dashuri mund të ndjeni dëshirën për aventura, ndoshta duke organizuar një dalje spontane me partnerin/en ose duke eksploruar mundësi të reja nëse jeni beqarë. Në punë, mendja juaj e hapur dhe kurioze do ju çojë në zbulimin e mundësive të reja, por përpiquni të mos shpërqendroheni shumë. Shëndeti juaj është i mirë, por kini kujdes të mos e teproni me aktivitetet fizike: pak ekuilibër do t’ju ndihmojë të mbani energjinë të lartë.

Vlerësimi: 8.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi, kjo e shtunë 31 është një ditë kushtuar bërjes së gjërave dhe planifikimit. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për stabilitet dhe siguri, duke kërkuar të forconi lidhjet ekzistuese ose të vendosni baza të forta për marrëdhënie të reja. Në punë përkushtimi juaj do të shpërblehet, por mos harroni të bëni pushime për të shmangur mbingarkesat. Shëndeti është i mirë, por sigurohuni që të balanconi punën dhe pushimin për të ruajtur mirëqenien afatgjatë.

Vlerësimi: 8.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori, e shtuna ju fton të mendoni jashtë kutisë. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për të rinovuar raportin dhe për të surprizuar partnerin/en ose për të eksploruar forma të reja lidhjeje nëse jeni beqarë. Në punë, origjinaliteti juaj do jetë pikë e fortë, por bëni kujdes që të mos humbisni objektivat kryesore. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të shmangni teprimet dhe të mbani një ekuilibër mes mendjes dhe trupit. Pak aktivitet i lehtë fizik do t’ju bëjë të ndiheni të rinovuar.

Vlerësimi: 8.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit, këtë të shtunë ndjeshmëria juaj do të jetë në plan të parë. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për mirëkuptim dhe dashuri më të madhe, pavarësisht nëse jeni në një lidhje apo kërkoni për marrëdhënie të reja. Në punë, intuita do të jetë veçanërisht e mprehtë, duke ju lejuar të zgjidhni situata komplekse në mënyrë krijuese. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos mbingarkoheni nga emocionet: pak meditim ose një aktivitet relaksues do t’ju ndihmojë të ruani ekuilibrin.

Vlerësimi: 7.