Oriana Sabatini: Ja pse lashë pas dore gjithçka timen profesionale për Paulo Dybala

Oriana Sabatini, gruaja e Paulo Dybala, së fundi foli në podcast-in e saj për një temë që ka shkaktuar polemika: vendimin për ta ndalur (ose më mirë ngadalësuar) karrierën e saj artistike për të jetuar në Itali me futbollistin.

“Më ndodh që shumë njerëz të jenë të vrazhdë me komente të tipit “oh, ajo la gjithçka për të shkuar me një djalë, – pranoi këngëtarja dhe aktorja, e lodhur nga kritikat që merr prej disa kohësh. – Ëndrra ime më e madhe në jetë ishte gjithmonë dashuri dhe, ndonjëherë, më bëjnë të ndihem inferiore që kam zgjedhur këtë e jo suksesin apo famën në karrierë".

Prindërit e Oriana Sabatini janë aktorë të njohur në Argjentinë. Vetë ajo filloi të punonte në botën e argëtimit që në fëmijëri, duke u marrë me aktrim, këngë dhe modë. Kur u takua më pas me lojtarin e Romës më 2018, preferoi të ngadalësonte karrierën e saj (ajo është e njohur në zonën e Buenos Aires) për të ardhur të jetonte me Dybala në Itali. 28-vjeçarja shtoi se ende nuk i kupton komentet negative për vendimin e saj: “Pse duhet të zgjedh? Nuk e kuptoj, a ma shpjegon dikush”.

Ashtu siç pritej, fragmente të kësaj interviste filluan të qarkullojnë në rrjetet sociale dhe fansat e Oriana Sabatinit kanë marrë anën e saj: “Dashuria para së gjithash”, “Një mbretëreshë e vërtetë”, “Nuk ka gjë më të bukur, nuk do të ndalem kurrë së besuari në dashuri”.