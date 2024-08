Ronaldo: 0 gola në Kampionatin Europian? Më thanë ‘i mbaruar’, por unë shënova 10 gola në kualifikuese

Cristiano Ronaldo bashkëbisedoi “live” me mikun e tij dhe ish-shokun e skuadrës, Rio Ferdinand, përmes kanalit që ka hapur në YouTube. Gjatë fjalës, ylli portugez shpjegoi se kritikat e njerëzve nuk e ndryshojnë aq shumë, përfshirë ato që e portretizojnë si egoist:

"Thonë se Cristiano është egoist, bla, bla, bla.. A mendon se unë do të ndryshoj tani, në pothuajse të 40-at. Nëse iu pëlqej apo jo disave, ky nuk është problem për mua”.

Reflektime pati edhe për kombëtaren portugeze: "Sa i përket kombëtares, njerëzit thanë: Ka mbaruar, ai është 39 vjeç, po plaket. Harruan se unë shënova 10 gola në kualifikueset e Europianit të fundit.

Sidoqoftë, kam mësuar një gjë: Mund të zemërohesh menjëherë pas një ndeshjeje. Nëse fiton, atëherë, padyshim, gjithçka përmirësohet. Nëse fitoj dhe unë shënoj, jam pak më i lumtur, sinqerisht. Nëse humbisni, duhet të tregoni se jeni të zemëruar”.

Çmimi special i UEFA-s për yllin portugez

Cristiano Ronaldo, ish-sulmuesi i Juventusit, Real Madridit dhe Manchester United, pesë herë fituesi i Ligës së Kampionëve, u vlerësua si lojtari me më shumë gola të shënuar në top-kompeticionin europian për klube, pak para shortit të këtij edicioni. Portugezi bëri disa deklarata nga skena:

"Liga e Kampionëve është një kompeticion legjendar, ishte fantastike të luaja dhe shënoja kaq shumë në të. Kur fillon himni çmendesh fare, është fantastik. Kam kujtime fantastike nga ndeshjet e Champions League dhe jam i lumtur që e marr këtë mirënjohje. Nuk pendohem për zgjedhjen time për të shkuar në Arabi, por do të shohim se çfarë do të ndodhë. E ardhmja është e paparashikueshme".

Cili ka qenë momenti juaj më i mirë në Champions?

Është e vështirë ta them, por ndoshta Liga e Kampionëve e parë e fituar me Manchester United, me golin tim në Moskë. Një nga të preferuarit e mi. Më pas duhet të përmend qartë Real Madridin, fitimin e Champions-it të dhjetë më 2014, në Portugali, para popullit tim. Liga e Kampionëve është një kompeticion detajesh të vogla, shumë e vështirë për t’u fituar.

A keni ende vend bosh për të vendosur çmime të tjerë në “palmaresin” tuaj?

Ka gjithmonë vend për trofe dhe çmime të reja, madje edhe në Madeira. Të gjithë jeni të ftuar të vini dhe të shihni dhomën time të trofeve.