Chiesa zyrtarizohet te Liverpool-i, lamtumirë mes polemikash nga Juventusi: Nuk ma afruan kurrë rinovimin e kontratës

Tani ka statusin zyrtar; Federico Chiesa është një lojtar i ri i Liverpool-it. Këtë e ka bërë të ditur klubi anglez me një postim në rrjetet sociale: “Kemi kënaqësinë të njoftojmë se kemi arritur marrëveshje me Juventusin për transferimin e Federico Chiesa, me autorizim ndërkombëtar.

Sulmuesi 26-vjeçar ka përfunduar me sukses testet mjekësore dhe ka finalizuar kushtet e një marrëveshjeje afatgjatë me ne. Sulmuesi ynë i ri, i cili ka bërë 51 paraqitje për kombëtaren italiane dhe ishte pjesë e ‘Euro 2024’, largohet pas 4 sezonesh dhe 131 ndeshjesh me Juventusin”.

Chiesa iu bashkua sistemit të të rinjve të Fiorentinës, duke përparuar deri në debutimin e tij me ekipin e parë vjollcë, në moshën 18-vjeçare, kundër Juventusit në Serie A, në fillimin e sezonit 2016-2017. Ai bëri 153 paraqitje për Fiorentinën, duke shënuar 34 gola, përpara se të kalonte te “Zonja e Vjetër” në tetor 2020, fillimisht në huazim 2-vjeçar, pastaj u ble përfundimisht në maj 2022.

Sezoni i fundit i Chiesa te Juve ishte më i miri për sa i përket numrit të paraqitjeve në Serie A (33). Ai shënoi 10 gola në 37 ndeshjet, në të gjitha garat, dhe mori medaljen e fituesit të Kupës së Italisë. Në nivel ndërkombëtar, sulmuesi ishte pjesë e skuadrës fituese të “Euro 2020” të Italisë, duke luajtur të shtatë ndeshjet, shënuar dy gola dhe fituar një vend në top-ekipin zyrtar të turneut, përzgjedhur nga UEFA.

Chiesa shkon në “Anfield” për kapitullin e fundit të karrierës së tij, ku bëhet nënshkrimi i dytë i epokës së Arne Slot, pas marrëveshjes për blerjen e Giorgi Mamardashvili nga Valencia, operacion i mbyllur në fillim të kësaj jave.

Lamtumirë e hidhur nga Juventusi

Federico Chiesa përshëndet tifozët e Juventusit me një postim të gjatë të publikuar në faqen e tij në Instagram, direkt sapo Liverpool-i zyrtarizoi transferimin e tij. Sulmuesi i kombëtares italiane, i cili do të luajë tashmë në Premier League, iu dërgoi këtë mesazh atyre që tashmë janë ish-simpatizuesit e tij: "Ka ardhur koha ta mbyllim këtë rrugëtim së bashku me ju, tifozët e Juventusit. Dua t’ju kushtoj disa fjalë falënderuese për dashurinë e madhe që më keni treguar gjithmonë. Një dashuri që do ta mbaj gjithmonë në zemrën time.

Jam rritur me ju dhe me Juventusin, edhe si burrë, edhe si futbollist. Ju më keni mbështetur në kohë të mira dhe në kohë të vështira, për këtë do t’ju jem gjithmonë mirënjohës. Në këto katër vite kam pasur mundësinë të punoj me lojtarë, staf dhe trajnerë të nivelit më të lartë. Ju ishit si një familje për mua. Edhe në momentet më të ndërlikuara, ju më ndihmuat të ngrihesha përsëri. Do t’i mbaj gjithmonë me vete kujtimet e gëzueshme që ndamë bashkë.

Tani, duke ju përshëndetur, dua të sqaroj çështjen e rinovimit. Nuk kam marrë asnjëherë ofertë rinovimi nga Juventusi dhe për rrjedhojë nuk ka pasur asnjëherë një kërkesë nga unë apo përfaqësuesit e mi për rritje apo ulje të pagës sime. Më njoftuan se nuk do të isha pjesë e projektit vetëm para fillimit të stërvitjeve me ekipin për sezonin e ri. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen tuaj të vazhdueshme! Faleminderit Juventus! Fino alla fine”.