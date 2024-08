CR7 nuk i njeh rekordet e Pele dhe Di Stefano: Kam shënuar më shumë se të gjithë, golat e mi i vërtetoj me video

Sa herë që flet Cristiano Ronaldo nuk lë askënd indiferent. Me këtë rast, ylli portugez doli para mikrofonit pasi shënoi të martën me Al Nassr dhe e sheh veten vetëm një gol larg kuotës së rrumbullakosur 900 në karrierën e tij.

CR7 nuk është i kënaqur me kaq “rrjeta”, mendon se mund të arrijë edhe kuotën 1000. Kështu u shpreh në një bisedë me Rio Ferdinand në ‘Youtube’: “Unë jam lojtari me më shumë gola në histori, sigurisht do ta ngre stekën edhe më lart. Dua të arrij 1000 gola, mendoj se do t’ia dal deri në moshën 41-vjeçare, nëse nuk kam lëndime”.

Pesë herë fituesi i “Topit të Artë” shtoi: “Për mua ka një ndryshim; të gjithë golat që kam shënuar janë me video. Pra, mund t’ia provoj gjithkujt, sepse janë të gjithë në video".

Përballë një deklarate të tillë, Ferdinand e ngacmoi: “E ke fjalën për Di Stefano, Pelé…” Këto të dy kanë shënuar më shumë se ylli portugez, nëse do të numëroheshin edhe golat jozyrtarë. Rekordet e tyre i njeh edhe FIFA, por jo Cristiano Ronaldo" “I respektoj të gjithë. Nëse doni më shumë gola, unë mund t’i shtoj edhe ato që kam shënuar në stërvitje. Nuk ka problem. Të gjithë golat e mi janë me video. Pra, mund t’i provoj ato".