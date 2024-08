Klubi saudit i ofron 120 milionë euro Osimhenit, por shumë më pak se klauzola Napolit

Në ditën e vizitave mjekësore të Lukakut te Napoli, axurrët po punojnë fort për të shitur Osimhen në limitin e merkatos verore. Nigeriani, i cili shpreson të qëndrojë në Europë, thuhet se ka zbutur qëndrimin e tij ndaj Ah Ahli. Arabët e kanë seriozisht, ndaj u ulën në tavolinën e bisedimeve me menaxherin e ish-sulmuesit të Lille për të gjetur një marrëveshje.

Propozimi saudit ka vlerën e 30 milionë eurove në sezon për vetë lojtarin Nigerian, pjesë e kontratës për 4 vite. Një ofertë mjaft e rëndësishme, që ka bërë të lëkundët Osimhen. Kujtojmë se Chelsea është ende në garë për të (por blutë e Londrës nuk duan të shpenzojnë aq shumë), ndërsa PSG është padyshim më larg tashmë.

Ah Ahli, i cili prej ditësh ka gati 65 milionë euro për Napolin, synon të negociojë zyrtarisht me De Laurentiis vetëm pasi të ketë gjetur një marrëveshje përfundimtare me sulmuesin. Klubi italian, i cili tashmë është hapur me zbritje të çmimit, krahasuar me klauzolën 120 milionë euro, megjithatë do të përpiqet të mos arkëtojë më pak se 80 milionë euro. Këto janë orë shumë të nxehta, shumëçka do të varet nga zgjedhja e vetë Osimhen, i cili pak nga pak po e bind veten për të kaluar në kampionatin saudit.