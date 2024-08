‘As CIA nuk do t’ju ndihmojë’! Kërcënon Dodik: Nëse prekni ‘tokën tonë’, Republika Srpska do të marrë vendim për pavarësinë

Presidenti i entitetit të BiH, Republika Srpska (RS) Milorad Dodik foli sot në Striçiçi afër Banja Lukës për ‘unitetin e popullit serb’ dhe përsëri dërgoi mesazhe për pavarësinë e entitetit.

Dodik përsëri injoroi paralajmërimet që vinin nga Ambasada e SHBA në Bosnje dhe Hercegovinë.

Ai thotë se të gjithë ata që janë mbledhur sot në fshatin ngjitur me Banja Lukën me rastin e mbajtjes së programit kulturo-artistik “Forca e Unitetit” nuk do të heqin dorë nga idetë që kanë.

“Ata janë të njohur dhe ju nuk do të na ndaloni me historinë se kemi ndonjë retorikë të keqe, apo se po flasim për të kaluarën. Hidheni atë të kaluar. Bosnja nuk është identiteti ynë, identiteti ynë është Republika Srpska dhe Serbia.

Identiteti ynë nuk mund dhe nuk duhet të jetë kurrë Bosnja. Nëse prekni pronën tonë dhe nëse ju shkon ndërmend se jeni të fortë dhe se keni vendosur që kjo tokë i përket Bosnjës, Srpska do të marrë një vendim për pavarësinë”, tha Dodik.