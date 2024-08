Besiana publikon foton e rrallë të të atit, Ismail Kadare, kur ai mori nusen në Elbasan, Helenën

E bija publikon foton e rrallë: Kur Kadare shkon të marrë Elenën nuse në Elbasan i shoqëruar nga miq shkrimtarë

Vajza e Ismail Kadaresë, Besiana ka publikuar një foto të rrallë të prindërve të saj, në ditën që u martuan.

Ajo thotë se nuk kanë asnjë foto nga ceremonia e mbajtur më 1963, përveç kësaj.

“Në foto, duket shkrimtari Dritëro Agolli e Naum Prifti.

Foto shume e rralle nga dasma e prinderve ne 1963. Ne te majte dalloj Naum Priftin, ne te djathte, ne cep, Dritero Agollin. Mami me tregon qe babi vajti ta merrte ne Elbasan bashke me te gjithe shoket nga Lidhja e Shkrimtareve. Më pas dasma vijoi me një darkë dhe mbrëmje kërcimi në Tiranë, deri në orët e para të mëngjesit, por fatkeqësisht, ndonëse tingëllon e pabesueshme, nga festa e dasmës nuk është ruajtur asnjë foto!!! Festën e ka përshkruar në detaj Elena në librin e saj me kujtime “Kohë e pamjaftueshme”. Me shkruani ne komente nese njihni njerez te tjere ne foto”, shkruan Besiana Kadare.