Leao te Barcelona? Drejtori kuqezi, i prerë: Zero shanse, ai do të qëndrojë 100% te Milani

Në orët e fundit është folur për mundësinë që Barcelona të mund të trokasë me forcë në derën e Milanit për Rafael Leaon, por drejtori ekzekutiv i klubit kuqezi është kujdesur që të shumëzojë me zero çdo mundësi që portugezi t’i thotë lamtumirë “Djallit”. Giorgio Furlani foli në dalje të qendrës sportive “Milanello” për “El Chiringuito”, gazetën spanjolle që kishte “plasur bombën” dy ditë më parë.

A është e mundur që Rafa Leao të luajë për Barcelonën këtë sezon?

Jo.

A nuk është e mundur kjo?

Ka zero shanse.

A do të qëndrojë Rafa Leao në Milan këtë sezon?

Patjetër, 100%.

Nëse Rafa Leao do të kërkonte të largohej, a do të kishte ndonjë shans?

A nuk dëgjoni apo s’jeni të kënaqur.. Përgjigja ime ishte e qartë.