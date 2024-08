Trump sërish në rrezik për jetën. Siguria i ndërpret papritur intervistën. Çfarë ndodhi?

Ish-presidenti Donald Trump ndërpreu papritur një intervistë me NewsNation të enjten, duke i thënë gazetarit se siguria e tij nuk donte që ai të qëndronte në atë vend, sepse ishte një rrezik sigurie.

Përpjekja për vrasjen e Trump më 13 korrik është ende duke u shqyrtuar si një dështim i sigurisë dhe të mërkurën autoritetet njoftuan një ndjekje në Arizona për një person që dyshohet se kërcënoi jetën e ish-presidentit. Trump ishte në Arizona të enjten për të folur për imigracionin në kufirin jugor.

Ndërsa fliste me Ali Bradley, një reporter i NewsNation, Trump u ndal papritmas dhe i tha: “ne jemi në rrezik duke qëndruar këtu”.

“[Siguria] nuk do që unë të qëndroj këtu. Ata nuk duan që ju të qëndroni këtu”, tha Trump.

Përpara fjalimit të Trump në Arizona, autoritetet njoftuan se kapën 66-vjeçarin Ronald Lee Syvrud. Zyra e Sherifit të Qarkut Cochise tha për Fox News se Syvrud akuzohet se ka bërë postime kërcënuese në mediat sociale që synojnë Trump. Ai u arrestua pa incidente, sipas Fox News.

Emigracioni ishte një element kryesor i fushatës së Trump në vitin 2016 dhe ka mbetur një çështje kyçe e fushatës për të. Ai ka goditur Harris dhe presidentin Joe Biden për rritjen e emigrantëve që kalojnë kufirin dhe, të enjten, ka sjellë familjet në kufi për të folur për mënyrën se si u vranë të dashurit e tyre nga emigrantët.

“[Trump] duhet të jetë në detyrë, dhe ne kemi nevojë për kontroll më të mirë dhe ne duhet ta ndalojmë këtë. Ne duhet të ndalojmë së humburi fëmijët, nënat, motrat, sepse tani unë jam i pikëlluar çdo ditë”, tha Alexis Nungaray.

Gjatë fjalimit të tij të enjten, Trump tha se Harris nuk do të “ndërtonte kurrë murin” dhe tha se Harris nuk donte “të bënte punën” për të siguruar kufirin.

“Zgjedhja është e thjeshtë: amnistia masive e kriminelëve nga Kamala, ose dëbimi masiv i kriminelëve nga Presidenti Trump”, tha Trump.

Para se të përfundonte intervistën e tij me NewsNation, Trump tha se ai po udhëheq me votuesit kur bëhet fjalë për kufirin. Trump ende ka një epërsi komanduese ndaj Harris kur bëhet fjalë për imigracionin, megjithëse sondazhet tregojnë se ajo ka parë përmirësim nga pozita e Biden me votuesit për këtë çështje.