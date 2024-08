Fundosja e superjahtit në Itali, hijet e dyshimta të shërbimeve të spiunazhit

Askush nuk e ka kuptuar ende me të vërtetë se si Bayesian, mega jahti i Mike Lynch, u mbyt në Porticello në atë natë stuhie dhe tragjedie.

Kryemasti nuk është thyer dhe nuk kanë gjetur as një rrjedhje në skaf. “Një ngjarje anormale, e paprecedentë për një anije të asaj madhësie”, tha Mattheë Schank, president i Këshillit të Kërkimit dhe Shpëtimit Detar.

Fakti është se kur nuk kupton diçka, dyshimet dhe misteret lulëzojnë shpejt. Një nga të parët që zbuloi këtë kuti të Pandorës ishte Mike East, një gazetar anglez me një histori solide si “retrolog”. Por këtë herë ai nuk mbeti i vetëm për të përhapur dyshimet e tij dhe në kazanin e madh të lajmeve edhe BBC-ja pompoze dhe e matur përfundoi duke i bërë vetes të njëjtat pyetje.

Është një histori që nis nga Mike Lynch dhe krijesa e tij, Darktrace, një kompani e teknologjisë kibernetike e njohur mirë nga shërbimet sekrete në mbarë botën dhe që ka pasur gjithmonë marrëdhënie shumë të ngushta me Mossad-in.

Rreth figurës së këtij Bill Gates britanik rrinë pezull disa ngjarje të çuditshme të spiunazhit ndërkombëtar, spiunë në misione në zemër të konflikteve, miliarda me bollëk, gjyqe dhe dënime të ndryshme, rastësi më makabre, një anijembytje identike me atë të Palermos e të tjera vdekje misterioze.

Ka shumë material dhe plot teoricienë të konspiracionit. Thjesht nuk duhet të mbytesh në to.

Gjithsesi, gjithçka filloi me fundosjen e Bayesian në Porticello, 56 metra i gjatë dhe 473 tonë I rëndë, për shkak të një tornado në orën 4 të mëngjesit të së hënës, 19 gusht.

Jahti do të kishte përfunduar nën ujë në një kohë jashtëzakonisht të shpejtë prej rreth 10 sekondash, duke tërhequr zvarrë me vete 12 pasagjerët dhe 10 anëtarët e ekuipazhit.

Prej tyre, 15 u shpëtuan. Midis të zhdukurve janë Mike Lynch, vajza e tij 18-vjeçare Hannah dhe Jonathan Bloomer, president i Morgan Stanley International dhe një dëshmitar kyç i mbrojtjes në çështjen e mashtrimit të gjatë të ngritur kundër Lynch në Shtetet e Bashkuara, e cila përfundoi dy muaj më parë me shfajësim të Lynch.

Karsten Borner, kapiteni i një jahti të ankoruar aty pranë, thotë se pa kryemastin, shtyllën kryesore “të përkulej dhe thyhej”. Por BBC raporton dëshminë e Marco Tilotto, një zhytës i brigadës së zjarrit, sipas të cilit anija ishte e paprekur dhe e shtrirë anash. Matthew Schank shpjegoi gjithashtu se sa e pamundur është që shtylla kryesore të mund të ishte thyer. Në çdo rast, shtoi ai, kjo ngjarje është e paprecedentë.

Në fakt duket e çuditshme që një jaht super teknologjik fundoset në një amen, ndërsa varkat më të lehta aty pranë nuk pësojnë asnjë dëmtim. Nuk mund të mohohet se ka diçka të paqartë. Por mbi të gjitha ka të bëjë me shifrat e personave të zhdukur (përfshirë avokatin e Lynch) dhe të shkuarën e tyre që lindin dyshime.

Kompania e Mike Lynch, Darktrace, ka marrëdhënie shumë të ngushta me Mossad. Sipas asaj që raportohet nga Agenzia Nova, sistemet e kompanisë së Lynch do të ishin përdorur për të identifikuar disa nga komandantët e Hamasit. Mike East shkruan gjithashtu se do të kishte pasur disa ish-anëtarë të shërbimeve sekrete britanike dhe amerikane në stafin e saj dhe në bordin e drejtorëve.

Jonathan Evans, ish-drejtor i përgjithshëm i MI5, gjithashtu iu bashkua bordit këshillues të Darktrace, pas 33 vitesh – siç thuhet në faqen e internetit të kompanisë – duke u fokusuar në luftën kundër terrorizmit dhe kërcënimeve kibernetike.

Revista tregtare “This is Money” shkruan se në prill Lynch shiti në heshtje shumë nga aksionet e tij dhe Darktrace u ble nga Thoma Bravo, një firmë e kapitalit privat që zotëron aksionet e disa grupeve të sigurisë kibernetike, duke përfshirë McAfee, themeluesi i të cilit u gjet i vdekur në burg në rrethana që kurrë nuk janë sqaruar plotësisht.

Midis një komploti dhe një tjetër, me disa vdekje misterioze, e vetmja gjë e sigurt është se Lynch ka arritur gjithmonë të mbushë mirë kasat e tij. Më pas në qershor përfundoi gjyqi i tij në Shtetet e Bashkuara për mashtrim dhe komplot, ku rrezikoi 20 vjet burg dhe ai dhe partneri i tij Stephen Chamberlain u shpallën të pafajshëm.

Kohë me fat? As që bëhet fjalë. Armiqtë dhe fati janë gjithmonë në përgjumje. Jahti u fundos në Palermo duke marrë Mike Lynch dhe në të njëjtën kohë Stephen Chamberlain ishte duke vrapuar pranë shtëpisë së tij, në fshatin Stretham, kur një Opel Corsa e drejtuar nga një zonjë 49-vjeçare e goditi dhe e vrau.

Të dy largohen nga kjo jetë në të njëjtat ditë. Për të qenë rastësi nuk është keq.

Në rreshtimin e të dyshuarve, dikush hodhi hipotezën se gjatë gjykimit ata kishin shfrytëzuar informacionet e tyre për të ndikuar tek dëshmitarë shumë të fuqishëm. Ndonjëherë imagjinata nuk ka kufi. Një hakmarrje pa prova.

Ngjashmëritë ndiqen nga një tjetër që bie në sy. Më 28 maj 2023, në liqenin Maggiore në Itali, Gooduria, një varkë që kishte në bord 21 anëtarë të inteligjencës, 8 italianë dhe 13 izraelitë, u mbyt për shkak të një vorbulle ere.

Dy agjentë italianë dhe një nga Tel Avivi vdesin, si dhe partnerja e kapitenit. Ata nuk patën shpëtim sepse mbetën të bllokuar në byk. Të tjerët shpëtuan vetë duke notuar.

Edhe nëse atë herë dukej qartë se kishte qenë një aksident, janë rastësitë ato që zgjojnë vëmendjen e më të dyshimtëve. Varka, Mossad, vorbulla e erës, deti i James Bond-ave dhe misteret e tyre.

Dhe pastaj dihet si shkon. E vërteta ndonjëherë është thjesht një sekret që nuk mund të thuhet./ La Stampa