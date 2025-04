Milani përgatit tjetër ‘revolucion’ gjatë verës. Nga Theo Hernandez te Joao Felix, të larguarit e mundshëm

Milani po përgatitet për njërën nga sfidat më të rëndësishme deri në fund të sezonit: derbin e parë gjysmëfinal të Kupës së Italisë kundër Interit. Sfidën e parë e barazoi 1-1 në mesjavë, tani pret gjysmëfinalen e kthimit ndaj Interit.

Objektivi i Sergio Conceiçao dhe gjithë grupit kuqezi është të shkojnë deri në fund dhe të marrin në shtëpi një tjetër trofe, pas Superkupës së Italisë, gjë që mund ta bëjë sezonin më pak zhgënjyes.

Më pas, në prag të sezonit të ardhshëm, nëse nuk do të ketë “revolucion”, do t’i afrohet shumë. Duhen emëruar drejtori sportiv dhe trajneri i ri, dy figura kyçe që do të ndikojnë edhe në të ardhmen e lojtarëve aktualë. Megjithatë, disa vendime tashmë duken të qarta.

Sipas "Gazzetta dello Sport", Theo Hernandez është praktikisht i destinuar për t’u larguar. Negociatat për rinovimin e kontratës që skadon më 2026 janë të bllokuara prej kohësh. Mbetet vetëm të gjendet një skuadër që i pëlqen lojtarit dhe që plotëson kërkesat financiare të Milanit (në janar, Hernandez refuzoi Como).

Përveç tij, valixhet i kanë gati edhe Joao Felix, Tammy Abraham e Riccardo Sottil, të cilët pritet të kthehen te Chelsea, Roma dhe Fiorentina, pasi huazimet e tyre skadojnë.

Me blerjen pothuajse të sigurt të Kyle Walker, Emerson Royal mund të largohet, ndërsa në dyshim janë edhe Loftus-Cheek, Chukwueze e Terracciano. Situatat e Mike Maignan dhe Rafael Leao mbeten ende për t’u vlerësuar dhe do të diskutohen më vonë, pasi të jenë përcaktuar drejtori i ri sportiv dhe trajneri.