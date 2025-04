Nga sot nis faturimi i energjisë 15% më shtrenjtë në Kosovë

Prishtinë- Zyra e Rregullatorit për Energji ka njoftuar se një rritje prej rreth 15% të çmimit të energjisë elektrike në Kosovë, pritet të hyjë në fuqi sot me 1 prill 2025. Aktualisht, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kilovatë në orë brenda një muaji, çmimi i rrymës gjatë ditës është 7.79 centë për kilovat. Në rast të shtrenjtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 centë. Nga sot fillon faturimi i energjisë elektrike për 15 për qind më shtrenjtë.

Ditë më parë, Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) ka njoftuar se një rritje prej rreth 15% të çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të fillojë nga 1 prilli. Por, vendimi përfundimtar nuk është publikuar ende, pasi kjo do të ndodh në ditët në vijim.

“Jo, ende nuk është marrë vendimi. Në fuqi mbesin tarifat ekzistuese. Vendimi pritet të merret më 11 prill. Varësisht se si vendos bordi, ato mund të hyjnë në fuqi retroaktivisht nga 1 prilli ose nga 1 maji, kur është edhe periudha e faturimit, pasi që s’ka kuptim që kjo të bëhet në gjysmë të muajit. Aktualisht jemi duke i shqyrtuar komentet e dërguara nga institucionet dhe të tjerët. Kemi deklaruar se shqyrtimi do të zgjas deri në dy javë, por shqyrtimi mund të zgjas edhe më shumë”, ka thënë sot në mëngjes një deklarim për media kryetari i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, Ymer Fejzullahu.

ZRrE nuk është zmbrapsur nga shtrenjtimi i rrugës pavarësisht kundërshtimeve të shumta. Propozimi për shtrenjtimin e rrymës është kundërshtuar nga Presidenca, opozita, shoqëri civile dhe qytetarët. Këta të fundit kanë paralajmëruar edhe një protestë për të shtunën. Në protestë, aktivistë dhe qytetarë do të mblidhen në sheshin “Skënderbe”, duke filluar nga ora 15:00. Kjo protestë është organizuar nga grupi “Asnjë cent ma shumë” me qëllim të ngritjes së zërit kundër varfërisë energjetike.

”Hapi i parë do jetë protesta, mirëpo jo vetëm protesta ka edhe diskutime tjera, jemi duke menduar që të nisim një fushatë që do iu bëjë thirrje qytetarëve të Kosovës që të bojkotohet pagesa e energjisë elektrike nëse veç ky vendim merret”, ka thënë Luan Hasanaj, Iniciues i peticionit.

Rritje e çmimit të energjisë prej 15%, paralajmërohen protesta . Hasanaj thotë që përveç pagesës shtesë së energjisë elektrike kjo ka efekt zinxhiror të pashmangshëm.

”Kjo do pasohet me rritje të çmimeve pothuajse në çdo sektorë qoftë në prodhimtari, qoftë në industri, qoftë në rritjen e çmimeve nëpër markete, qytetarët do të ndikohen edhe më shumë e në anën tjetër nuk kemi veprime të cilat do balancojnë këtë rritje siç janë rritja e pagave”.

Presidenca e ka kundërshtuar një gjë të tillë, duke dërguar edhe komte në ZRrE.

“Në vazhdë të një rritjeje potenciale, rikujtojmë se rritja e tarifave nuk mund të bëhet si një proces i izoluar, por duhet të marrë parasysh kontekstin zhvillimor dhe aspektin e mirëqenies në vend. Kjo kërkon një analizë të mirëfilltë të rrethanave duke u fokusuar po ashtu në mbrojtjen e konsumatorëve dhe situatën ekonomike aktuale”, është thënë në komunikatën për media të Presidencës.

Shtrenjtimi i energjisë elektrike është kundërshtuar fuqishëm edhe nga partitë opozitare. Opozita ka fajësuar Qeverinë për këtë shtrenjtim. Ndryshe nga Presidenca dhe opozita, Qeveria në detyre e ka pranuar shtrenjtimin e energjisë elektrike. Të premten, përmes një komunikate për media, Ministria e Ekonomisë, ka treguar se rritja e tarifave pranohet me vetëm një kundërshtim. Ministria e Ekonomisë ka thënë se “konsideron” që rritja nuk duhet të prekë amvisëritë që konsumojnë më pak se 800 kWh.

“Në këtë drejtim, konsiderojmë se është e drejtë që rritja të mos prekë amvisëritë që konsumojnë më pak se 800 kWh dhe të shtohet numri i brezeve (blloqeve) të konsumit për konsumin mbi 800 kWh. Këto, duke marrë parasysh analizat tona të trendeve dhe shpërndarjes së konsumit të cilat i përmbledhim shkurtimisht më poshtë”, thuhet mes tjerash aty.

ZRRE-ja publikon raportet, përmend rritjen 15% të energjisë Ndërkohë, në fillim, komunikata citon raportet e publikuara nga Zyra e Rregullatorit të Qeverisë.

“Më 14 mars 2025, Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), rregullator i pavarur i sektorit, ka publikuar raportet konsultative lidhur me shqyrtimin e tarifave të energjisë elektrike për vitin 2025. Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës kanë analizuar raportet dhe trendet në sektor. Komentet dhe sugjerimet tona drejtuar ZRrE-së në konsultim publik përqendrohen kryesisht në dy drejtime: mënyrat se si mund të ulet niveli i propozuar i rritjes; dhe shpërndarja e barrës së rritjes brenda grupeve të konsumatorëve. Në këtë drejtim, konsiderojmë se është e drejtë që rritja të mos prekë amvisëritë që konsumojnë më pak se 800 kËh dhe të shtohet numri i brezeve (blloqeve) të konsumit për konsumin mbi 800 kËh. Këto, duke marrë parasysh analizat tona të trendeve dhe shpërndarjes së konsumit të cilat i përmbledhim shkurtimisht më poshtë”.

Instituti Atlas ka dhënë një rekomandim për Qeverinë e Kosovës, se si do të mund të ulte çmimin e rrymës gjatë viteve 2025 dhe 2026.

“Nëse ZRRE vendos të rrisë të hyrat maksimale të lejuara me 15%, Instituti Atlas kërkon nga Qeveria e Kosovës të heqë TVSh-në prej 18 për qind në faturat e energjisë elektrike dhe të zbatojë opinionin e Avokatit të Popullit dhe gjykatave të Kosovës, duke i kthyer konsumatorëve 132.5 milionë euro të paguara padrejtësisht për konsumimin e energjisë në veri. Zbatimi i këtyre masave do të ulte çmimin e rrymës me 36% gjatë viteve 2025 dhe 2026”, thuhet në postimin e Institutit Atlas.

Kujtojmë se nga prilli i vitit 2023, deri më 31 mars 2024 konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kilovat në orë brenda një muaji, çmimi i rrymës gjatë ditës ishte ngritur në 7.79 centë për kilovat, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kilovatë, çmimi ishte bërë prej 14.45 centësh, ose mbi 100 për qind më shtrenjtë krahasuar me vitin 2013.

Dhjetë vjet më herët, në vitin 2013, çmimi mestar i rrymës për familjar ishte 5.15 centë për kilovat, ndërsa, 7.21 centë për ata jo-familjarë. Në fund të vitit të kaluar, tri kompanitë e sektorit të energjisë në Kosovë i kërkuan Rregullatorit të energjisë rritjen e çmimit të tarifave të rrymës.

KOST, KEDS dhe KESCO kanë dorëzuar raportet e tyre në ZRrE, përmes të cilave kanë kërkuar shtrenjtimin e energjisë elektrike. Kjo është hera e tretë që gjatë mandatit të Qeverisë Kurti ngritët çmimi i energjisë elektrike./ Monitor