Lautaro mes lotësh: Botërori 2022? Ja si e kisha kyçin e këmbës, disa gjëra nuk shihen…

Ndërsa Interi pret të vlerësojë dëmtimin muskulor që e detyroi Lautaro Martinez të largohet nga grumbullimi i Argjentinës, klubi zikaltër ka publikuar një fragment të ri nga dokumentari "In Arte Lautaro", e realizuar nga “Inter Media House”.

Në këtë episod, Lautaro foli për Botërorin 2022, një kompeticion që, megjithëse u mbyll me triumfin e Argjentinës, për të ishte plot sfida. Pas debutimit si titullar kundër Arabisë Saudite, ku iu anuluan dy gola, ai humbi vendin në formacion ndaj Julian Alvarez. Megjithatë, la gjurmën e tij në çerekfinalen kundër Holandës, duke shënuar me qetësi penalltinë vendimtare në lotarinë e 11-metërshave.

"Të fitosh një Botëror është gjithmonë diçka speciale, shumë e bukur dhe shumë e vështirë, edhe për gjithçka që kam përjetuar gjatë atij turneu. Ndonjëherë këto gjëra nuk shihen", – u shpreh Lautaro, i përlotur.

Emocioni i tij lidhet me vështirësitë fizike me të cilat përballoi kompeticionin: "Shkova në Botëror me një kyç të tillë, – tha ai, duke bërë me shenjë për një problem të dukshëm fizik. – Gjithmonë kam dashur të jem në fushë dhe të stërvitem. Mungesa në Botërorin e Rusisë ishte një goditje e rëndë për mua. Të mbërrija në Katar në ato kushte nuk ishte ajo që doja. Si në jetën private me fëmijët e mi, ashtu edhe në fushë, gjithmonë jap gjithçka".

Një rrëfim që tregon anën më njerëzore dhe luftarake të kapitenit zikaltër, simbol i sakrificës dhe vendosmërisë.