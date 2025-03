Durrës – Çifti gjen 41,400 euro në rrugë dhe i dorëzon në policinë e Shkodrës!

Një ngjarje e rrallë që rikthen besimin tek ndershmëria ka ndodhur mesditën e djeshme në Durrës dhe është konfirmuar zyrtarisht mbrëmjen e kaluar në Shkodër.

Një çift nga Irlanda, shtetasi K. S., 42 vjeç, dhe bashkëshortja e tij, K. K., janë paraqitur në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe kanë dorëzuar plot 41,400 euro – shumë të cilën ata deklaruan se e kishin gjetur më datë 26 mars 2025, rreth orës 15:30, në afërsi të supermarketit “SPAR”, në lagjen nr. 13 të qytetit të Durrësit.

Policia konfirmon se me rastin do të vijojnë veprimet procedurale nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, me qëllim identifikimin e pronarit të shumës dhe verifikimin e rrethanave të plota të ngjarjes.

Një gjest që vjen si shembull frymëzimi dhe ndershmërie në kohë të turbullta. /noa.al