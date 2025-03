Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 28 Mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës së sotme, e premte 28 mars 2025, në pasqyrën astrale të Paolo Fox.

Një udhëtim mes yjeve për të kuptuar më mirë fatin që ju pret.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Venusi është larguar nga shenja jote – mos u shqetëso, do të rikthehet pas disa javësh. Për momentin, përqendrohu te puna, sepse ka shumë çështje që duhen rishikuar dhe përfunduar. Nëse ke një aktivitet krijues apo artistik, mund të kesh pasur kritika të pajustifikuara kohët e fundit. Marsi në pozicion të pafavorshëm sjell komente negative dhe tension, por mos u ndikoni nga zilia apo negativiteti. Roli yt mbetet i qëndrueshëm deri në qershor. Verës do të marrësh vendime të rëndësishme për ndryshime ose largime. Nëse të bëhen propozime të reja, mbaji në pritje. Kujdes shëndetin: Marsi ka sjellë shqetësime prej disa muajsh – ke nevojë për pushim. Fundjava sjell zgjidhje për çështjet e dashurisë – thuaj çfarë ndjen, pa filtra.

Demi

Këto ditë sjellin rimëkëmbje. Një ndryshim i fundit mund të ketë qenë emocionalisht i kushtueshëm. Kush punon në kompani ka parë ndryshime në ekuilibër dhe struktura. Projektet e reja janë të favorizuara. Edhe pse Demi është shenjë tradicionale dhe nuk pranon lehtë ndryshimet, është koha për të pranuar dhe për t’u përshtatur. Ata që kanë marrë vendime të guximshme ose janë detyruar të ndryshojnë rregullat e lojës, pas një faze të vështirë, tani po shohin përfitime. Të tjerët do të fillojnë të kuptojnë vlerën dhe rëndësinë tënde – mjafton kohë. Fokusohu te gjërat që të japin qetësi dhe optimizëm. Edhe në dashuri, duhet më shumë ndjenjë dhe përfshirje.

Binjakët

Përdor sot Hënën në pozicion të favorshëm – ajo sjell emocione të bukura dhe ndjeshmëri. Jupiteri vazhdon udhëtimin në shenjën tënde, duke e bërë këtë një periudhë të pasur me mundësi për eksperimentim. Ke një ide të re? Vepro me guxim! Krijimtaria mbështetet fuqishëm nga Jupiteri, veçanërisht nga mesi i qershorit. Deri atëherë, ka disa çështje burokratike për të zgjidhur – ndoshta me bashkinë apo një institucion. Kujdes, nesër Hëna do të jetë në kundërshtim. Çështjet e mbetura pezull do zgjidhen më lehtë pas disa ditësh. Kujdes me kolegët apo njerëzit përreth që mund të ndihen të anashkaluar ose xhelozë – ruaj qetësinë.

Gaforrja

Kalimi i ri i Venusit është i rëndësishëm – mund të rizgjojë një dashuri të vjetër. Pas një periudhe sfiduese, Venusi bëhet sërish i favorshëm, dhe kjo sjell reflektime për marrëdhëniet e mëparshme. Mund të ndodhë edhe një rikthim i papritur emocional. Pavarësisht vështirësive në fillim të marsit, tani është koha për të rikuperuar stabilitetin. Disa kanë përjetuar sëmundje apo ngjarje të papritura së fundmi. Vendosmëria jote do të shpërblehet – do të ndjesh një rritje të energjisë dhe qartësi në punë. Idetë e tua janë të forta dhe do të të dallojnë nga të tjerët.

Luani

Një fundjavë e rëndësishme po afrohet, veçanërisht në planin sentimental. Kush dëshiron të mbyllë një lidhje të vështirë mund ta bëjë pa shumë dhimbje. Është një periudhë shumë pasionante – shfrytëzoje të shtunën dhe të dielën: Hëna do jetë e favorshme dhe Dielli aktiv, ndaj do të kuptosh më qartë nëse lidhja jote është ajo e duhura. Ata që janë sipërmarrës apo punojnë në mënyrë të pavarur mund të rikuperojnë një pozicion të rëndësishëm dhe të hedhin projekte fitimprurëse. Ata që punojnë si të punësuar mund të bëjnë kërkesa konkrete që mund të realizohen deri në shtator.

Virgjëresha

Ndërsa i afrohemi prillit, qartësia rritet. Kohët e fundit ke përjetuar pasiguri dhe frustrim, por tani është momenti për të rimarrë veten. Nëse ke ndryshuar grup pune ose rol, është normale të kesh ndier një farë pasigurie – por mos e konsidero këtë si barrë, përkundrazi, si një mundësi për rritje. Është shumë e rëndësishme të mbash mendjen aktive dhe të mos ndalesh nga frika e gabimeve. Shpresoj që Hëna e sotme të mos jetë shumë e ndërlikuar – ditët më të mira janë nesër dhe pasnesër. Jetojë të tashmen dhe përqafo papriturat që sjell fati – e di që për një natyrë si e jotja që planifikon gjithçka, kjo është sfiduese, por ndonjëherë nuk ke zgjidhje tjetër. Mund të ketë shpenzime për shtëpinë – ndoshta një rikonstruksion që do të kushtojë më shumë se ç’pritej.

Peshorja

Qielli i sotëm është domethënës, veçanërisht në çështjet praktike dhe profesionale që ecin përpara. Megjithatë, jam pak i shqetësuar për fundjavën që po afron, sidomos në aspektin sentimental. Disa çifte mund të ndihen të distancuar, sidomos kur njëri nga partnerët largohet për arsye pune. Nëse distanca është psikologjike, aq më tepër kërkohet kujdes. Heshtjet mund të peshojnë rëndë. Një qëndrim i tërhequr në dashuri mund të ndikojë edhe në fusha të tjera. Shmang konfliktet me klientë apo bashkëpunëtorë: edhe pse Jupiteri është në favorin tënd, melankolia dhe tensioni mund të rishfaqen.

Akrepi

Sot është një ditë interesante për ty – Hëna është aktive dhe të jep energji për të dhënë më shumë. Ruaje vetëkontrollin dhe mos u lër pasigurisë apo dyshimeve të tepruara të të mbajnë mbrapa. Ka pasion në ajër – Venusi është sërish aktiv dhe sjell reflektime për marrëdhëniet e kaluara. Ndoshta edhe një rikthim ndjenjash? Çiftet e forta nuk kanë frikë nga distancat, veçanërisht nëse janë të lidhura me punën. Ky qiell është shumë pozitiv për marrëdhëniet e punës dhe për krijimtarinë: projektet eksperimentale që ke zhvilluar në muajt e fundit do të kthehen në realitet nga mesi i qershorit. Telefonata të rëndësishme dhe vlerësime po vijnë.

Shigjetari

Shtrëngo dhëmbët sot, sepse nesër Hëna do të jetë aktive. Edhe pse ndihesh pak i lodhur, e ke kaluar një periudhë të rëndë për trupin – por falë optimizmit tënd, do të mund të ecësh përpara më mirë. Ke pasur nevojë të rishikosh disa pozicione në jetë, ndoshta edhe një rol pune është në dyshim. Nëse ke vite në të njëjtën punë, dëshira për të pasur njohje apo për të bërë diçka më stimuluese është gjithnjë më e fortë. Ndihesh nën presion – përballoje ditën me kujdes, si në marrëdhëniet personale ashtu edhe në formën fizike. Që nga fundi i shkurtit ke qenë në stres, prandaj kujdesu për veten.

Bricjapi

Një ditë aktive për ty. Nëse ke nevojë të sqarosh diçka në dashuri, bëje tani – sepse fundjava sjell tensione, sidomos për çiftet me probleme të së kaluarës. Duket se je më i përqendruar te puna dhe jeta praktike, dhe nëse dikush nuk i kupton dëshirat e tua, mund të vendosësh të largohesh. Nuk ke më durim për njerëz që ankohen dhe viktimizohen. Me Venusin që për pak ditë është sërish aktiv, mund të japësh edhe një shans tjetër dikujt që të ka zhgënjyer. Por, mos e tepro: durimi yt ka një kufi! Nëse nuk merr atë që dëshiron, shumë shpejt mund të bëhesh sarkastik dhe i padurueshëm.

Ujori

Një fundjavë e këndshme të pret. Ka entuziazëm në dashuri, sidomos për ata që kanë nisur një lidhje të re. Jupiteri i favorshëm ndihmon bashkëjetesat dhe martesat deri në qershor. Këshillohet të planifikosh një udhëtim apo aktivitet argëtues me personin që do. Nëse nuk ka dashuri, kërko një miqësi të ngrohtë – kjo është pikërisht ajo që të duhet tani. Një angazhim me kohë të pjesshme mund të të përshtatet; nëse dikush nuk është i kënaqur, do të duhet të gjendet një kompromis. Marrëdhëniet profesionale dhe projektet e reja do të të çojnë larg – mos hezito të eksplorosh vende dhe mundësi të reja: e ardhmja është me ty!

Peshqit

Hëna në shenjën tënde të jep frymëzim të madh. Është një moment plot intuitë të vlefshme: dëgjo këshillat e njerëzve të afërt dhe mendo mirë për të ardhmen tënde. Venusi është rikthyer në shenjë dhe kjo mund të sjellë pajtime apo rishikim të jetës tënde sentimentale. Familja dhe dashuria rikthehen në qendër të vëmendjes – e diela sjell takime të këndshme. Puna mund të presë? Deri në një farë pike. Jupiteri është aktualisht në kundërshtim, por do të kthehet i favorshëm nga mesi i qershorit: përgatitu për ndryshime dhe projekte që tani janë vetëm ide, por do të bëhen realitet. Ke kohë për të menduar mirë çfarë dëshiron të pranosh dhe çfarë të refuzosh.