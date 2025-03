Detaje tronditëse nga ngjarja në Vlorë/ Në hotel me 40-vjeçarin, 15-vjeçarja thith kokainë, shoqja e filmon!

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Vlorë, ku 40-vjeçari Rinald Rakipaj është arrestuar dhe akuzohet për nxitje të përdorimit të drogës dhe abuzim seksual me vajza adoleshente. Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen e 22 marsit, kur Rakipaj, së bashku me tre vajza të mitura të moshës 15-16 vjeç, kaluan natën në një hotel në zonën e Skelës, duke konsumuar kokainë.

Prokuroria e Vlorës ka ngritur akuza të rënda ndaj Rakipajt, duke u mbështetur në një video të filmuar nga njëra prej vajzave të mitura. Videoja ka kapur momentin kur njëra prej vajzave ishte duke konsumuar kokainë, ndërkohë që Rakipaj shihej duke fjetur. Ky filmim është përdorur si provë kryesore nga autoritetet për të mbështetur akuzat ndaj tij. Sidoqoftë, hetuesit po dyshojnë se Rakipaj ka kryer marrëdhënie seksuale me një nga vajzat, dhe kjo akuzë pritet të provohet ose rrëzohet pas një ekspertize mjekësore.

Ngjarja doli në dritë pas denoncimit të bërë nga nëna e një prej vajzave të mitura. Ajo raportoi se vajza e saj ishte larguar nga shtëpia dhe kishte fikur telefonin, duke i thënë se do kalonte natën tek shoqet. Por më pas u provua se vajza kishte qëndruar në hotel me Rakipajn dhe dy vajza të tjera, të cilat gjithashtu kishin mashtruar familjet e tyre me të njëjtën version të ngjarjes. Pas denoncimit, policia e Vlorës nisi hetimet dhe pas disa ditësh arriti të arrestonte Rakipajn.

Gjatë marrjes në pyetje, vajzat kanë mohuar se kanë pasur marrëdhënie seksuale me Rakipaj. Ato kanë thënë se gjatë natës, ata kanë bërë xhiro me makinë dhe më pas kanë qëndruar në hotel, por nuk kanë kryer aktet që janë akuzuar. Megjithatë, hetuesit janë duke mbledhur prova shtesë, duke përfshirë kamerat e sigurisë dhe analizat e tjera për të zbardhur të gjitha detajet e kësaj ngjarjeje të rëndë.

Pas natës së kaluar në hotel, Rakipaj është shpallur në kërkim dhe është arrestuar disa ditë më vonë. Ai ka mohuar akuzat për abuzim seksual dhe ka kërkuar mbrojtje në gjykatë, duke thënë se kishte konsumuar kokainë dhe nuk ua kishte ofruar vajzave substancën. Sipas tij, ai nuk kishte dijeni për moshën e vajzave dhe ka kërkuar që të vërtetohet se ai nuk ka abuzuar me to.

Për të mbështetur kërkesën për arrest, prokuroria ka përdorur video-impresionet e kamerave të sigurisë dhe telefonat celularë të vajzave të mitura, të cilat janë përdorur për të ndihmuar hetuesit në zbardhjen e ngjarjes. Në përgjigje të pyetjeve, Rakipaj ka hedhur poshtë akuzat dhe ka kërkuar që ekspertiza mjekësore të verifikojë gjithçka.

Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin e Vlorës dhe në atë të shkollës ku Rakipaj ka punuar. Mësues të tjerë dhe staf i shkollës kanë shprehur habi dhe shqetësim të thellë për veprimet e tij, duke theksuar se askush nuk kishte dyshuar për ndonjë abuzim të mundshëm nga ana e tij. Një mësuese tha se kishte njohur Rakipajn për vite të tëra dhe se kjo ishte një goditje e papritur.

Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë për ta lënë Rakipajn në “arrest me burg” deri në përfundim të hetimeve dhe procesit gjyqësor. Ndërkohë, hetuesit vazhdojnë të mbledhin dëshmi dhe prova shtesë për të mbështetur akuzat ndaj tij. Rakipaj akuzohet për nxitje të përdorimit të kokainës nga adoleshentët, si dhe për kryerjen e marrëdhënieve seksuale të paligjshme, akuzë që pritet të provohet ose rrëzohet nga ekspertiza mjekësore.