Thiago Motta kritikohet edhe nga trajneri i Serbisë për Vlahovic: ‘Po gabon…’ Plasin polemikat

Më në fund, që ndoshta nuk është një fund, por një fillim, vijnë fjalët e trajnerit të Serbisë. Ndërsa Juventusi po përjeton një nga krizat më të rënda të viteve të fundit, me Thiago Mottën në vështirësi (pavarësisht votëbesimit nga klubi), nga Serbia mbërrijnë deklaratat e trajnerit Dragan Stojković.

Ai jo vetëm që mbron Vlahovic, por e thotë hapur se klubi bardhezi dhe trajneri i tij po bëjnë gabim. Siç pritej, kjo ka shkaktuar një valë polemikash, edhe sepse rënia e dukshme e ish-sulmuesit të Fiorentinës nuk mund të kalojë pa bërë bujë.

Ja fjalët e Stojković: "Kam një opinion të lartë për Vlahovic dhe cilësitë e tij. Në futboll, ndonjëherë krijohet një atmosferë negative në klub. Nuk do të futem në detaje dhe nuk do të komentoj pse nuk po luan apo nëse duhet të aktivizohet më shumë. Këto janë çështje të tyre. Çdo lojtar ka momente pozitive dhe negative në karrierë, por për ne, Dusan është pjesë thelbësore e lojës sonë. Me mua, ai do të luajë gjithmonë, sepse këtu ka mundësinë të tregojë se ajo që po i bëjnë te Juventusi nuk është e drejtë".

Një fund? Apo një fillim? Sepse, në këtë moment, Vlahovic ka nevojë për mbështetje dhe besim. I njëjti besim që, të paktën publikisht, e shpreh edhe Thiago Motta. Drejtori teknik Cristiano Giuntoli ia ka rinovuar besimin trajnerit në disa raste. Ai e konfirmoi këtë para kamerave, direkt nga "Franchi" pas disfatës së dytë radhazi, dhe e përsëriti në një takim privat gjatë një dreke me Mottën në selinë e Juventusit.

Pas humbjes së fundit, Giuntoli, administratori Maurizio Scanavino dhe Thiago Motta zhvilluan një analizë të thelluar mbi atë që nuk po funksionon te Juventusi, një ekip që po rrëshqet në renditje. Nëse kampionati do të përfundonte sot, "Zonja e Vjetër" do të mbetej jashtë Ligës së Kampionëve, e parakaluar nga Bologna, një ironi e hidhur për ish-trajnerin e kuqebluve.

Pikërisht vendi i katërt është objektivi minimal i padiskutueshëm i klubit bardhezi, jo vetëm për arsye sportive, por edhe financiare. Për këtë arsye, drejtuesit dhe trajneri kanë nisur një plan për të ringritur ekipin, që për herë të parë këtë sezon ka dështuar në dy ndeshje radhazi.

Puna në “Continassa” do të vazhdojë deri të enjten, pas së cilës Motta ka dhënë disa ditë pushimi për të rifituar energjinë, si fizike ashtu edhe mendore. Synimi i klubit është që ekipi të rigjejë unitetin.

Në futboll, si në jetë, askush nuk shpëton i vetëm. Dhe mesazhi i Stojkovićit para ndeshjes me Austrinë mbërrin i qartë në Torino: "Vlahovic është përfaqësuesi i brezit të ri që duhet të luajë për Serbinë në dekadën e ardhshme. Ai ka nevojë për ndihmën e shokëve të skuadrës, që cilësitë e tij të dalin në pah".