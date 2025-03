Arrestohen tre ‘skifterë’ shqiptarë në Spanjë

SPANJË- Policia spanjolle ka goditur një bandë shqiptare që akuzohet se ka realizuar disa grabitje në vila në provincën e Valencias. Mediat vendase bëjnë të ditur se personat e arrestuar të gjithë shtetas shqiptarë, janë pjesë e një organizate kriminale që grabiti vila, disa prej tyre luksoze, në zonat e banuara të Betera, Paterna, Ribarroja, l’Eliana dhe San Antonio de Benageber, mes qyteteve të tjera në provincën e Valencias.

Tre hajdutët vodhën para dhe bizhuteri në pak minuta dhe hoqën sende të mëdha me vlerë, telefona celularë dhe pajisje të tjera elektronike me sisteme gjeolokimi që mund t’i jepnin ato. Ata vepronin si natën ashtu edhe ditën me shpejtësi, mjeshtëri dhe pa dhunë ndaj njerëzve. Ata preferuan të grabisnin shtëpi të pabanuara pasi ishin siguruar që ishin larguar. Një ose dy individë hynin në shtëpi, ndërsa një tjetër anëtar i bandës ruante.

Ata gjithashtu ndanë grabitjet dhe madje zëvendësuan anëtarët e grupit që kryenin grabitjet për të penguar një hetim të mundshëm të policisë. Hajdutët u arrestuan në lagjen Valenciane të La Torre dhe në qytetin Silla. Hajdutët zakonisht vepronin midis orës 7 dhe 22:00, kështu që Garda Civile me rroba civile kryente operacione vëzhgimi gjatë asaj kohe. Hetuesit përdorën mjete teknologjike për të gjetur dhe gjurmuar kriminelët, gjë që ka çuar në zbardhjen e një numri të madh grabitjesh në të paktën pesë vendndodhje në provincën e Valencias. Vende të tjera ku operoi banda janë Monte Alcedo, Les Teules, Colinas de San Antonio, Montesano dhe San Vicente.