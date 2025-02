Moti i keq në Itali/ Rrugët kthehen në lumenj, shpëtohen dhjetëra banorë të bllokuar në banesa dhe makina (VIDEO)

ITALI- Moti i keq goditi mbrëmë ishullin Elba, i cili ndodhet përballë bregdetit të Toskanës. Zjarrfikësit janë mobilizuar menjëherë për të shpëtuar dhjetëra banorë, të cilët nuk kanë mundur të largohen nga banesat e tyre pasi niveli i ujit u rrit shpejt për shkak të shiut të pandërprerë.

Spitali i ishullit u mbyll për shkak të rrugëve të përmbytura, ndërsa shumë makina u përfshinë nga ujërat e vrullshëm. Njëzet e tetë shoferë, të bllokuar brenda makinave të tyre, u shpëtuan falë ndihmës së zjarrfikësve dhe anëtarëve të Mbrojtjes Civile.

Një shkollë kërcimi, e cila strehonte nëntë fëmijë dhe tre mësues, u evakuua gjithashtu, si dhe një piceri. Deri më tani nuk raportohet për të lënduar. Kryebashkiaku u kërkoi banorëve të shmangin udhëtimet, ndërsa shkollat ​​në ishullin Elba do të qëndrojnë të mbyllura deri të hënën.

This is Bagnaia, a hamlet of Portoferraio on Elba Island, Italy tonight….🌊👀 pic.twitter.com/TcBeqfMmcK

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 13, 2025