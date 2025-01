Horoskopi mujor i Paolo Fox për shkurt 2025: Të 12 shenjat

Horoskopi i Paolo Fox për muajin shkurt 2025 është plot me nuanca astrale që do t’i udhëheqin dymbëdhjetë shenjat e zodiakut nëpër sfidat dhe mundësitë e periudhës.

Pritet të jetë një muaj kthese, ndërgjegjësimi i ri dhe, për disa, kthesa të vërteta. Dashuria do të jetë e mbushur me pasion dhe dyshime, shëndeti do të kërkojë vëmendje dhe disiplinë, fati do të jetë kapriçioz dhe puna mund të rezervojë surpriza të papritura. Le të zbulojmë në detaje me këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill) ♈

Në aspektin profesional, pas një janari të vështirë dhe të mbushur me sfida, shkurtin do ta përjetoni si një periudhë më të qetë dhe më të qartë. Disa nga problemet që ju kanë shqetësuar tashmë po marrin një drejtim të mirë, dhe ju do të ndiheni më të sigurt për të ecur përpara. Mund të ketë disa ditë stresuese, por me durim dhe përqendrim do të arrini t’i kapërceni të gjitha vështirësitë. Nëse po mendoni për një ndryshim pune apo një projekt të ri, ky është momenti për të eksploruar opsionet tuaja. Në aspektin financiar, situata është në përmirësim pas disa vështirësive të muajit të kaluar.

Në dashuri, yjet janë në anën tuaj dhe sjellin mundësi të reja romantike. Për ata që kërkojnë një lidhje, ky është momenti i duhur për të dalë, për të udhëtuar dhe për të bërë njohje të reja. Për çiftet, harmonia do të jetë më e fortë, duke krijuar një lidhje më të thellë dhe më të qëndrueshme. Nëse sapo keni filluar një marrëdhënie, ka shumë mundësi që ajo të bëhet e rëndësishme dhe afatgjatë. Ky muaj mund të shënojë fillimin e një kapitulli të ri në jetën tuaj personale dhe profesionale.

—

Demi (20 Prill – 20 Maj) ♉

Në punë, yjet ju favorizojnë, veçanërisht pas datës 18 shkurt, kur ndikimi i Saturnit do të jetë i balancuar nga energjia pozitive e Diellit. Edhe pse nuk do të ketë fitime të mëdha financiare, situata do të jetë e qëndrueshme, dhe do të dini si të menaxhoni burimet tuaja me mençuri. Ndryshimet janë në ajër dhe do të ndjeni një dëshirë të madhe për t’u vënë në provë dhe për të filluar diçka të re. Shkurti sjell mundësi të mira, prandaj shfrytëzojeni këtë periudhë për të bërë hapa përpara, pasi viti 2025 është një vit i rëndësishëm për ju për të fituar vendin që meritoni dhe për të hapur dyer të reja.

Në dashuri, gjërat shkojnë mirë falë ndikimit pozitiv të Venusit, që do të mbetet një aleat i fuqishëm për shumicën e vitit. Lidhjet që fillojnë gjatë kësaj periudhe do të jenë si një shpërblim për ata që kanë kaluar momente të vështira në të kaluarën. Pasioni dhe sensualiteti juaj do të jenë në rritje, duke ju bërë më tërheqës dhe më të hapur ndaj eksperiencave të reja romantike. Rreth Ditës së Shën Valentinit, mund të keni takime shumë interesante. Kujdesuni që të mos e përqendroni gjithë energjinë tuaj vetëm te puna – edhe jeta personale ka nevojë për vëmendje dhe kujdes.

—

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor) ♊

Shkurti do të sjellë një përmirësim të ndjeshëm për ju, Binjakë. Do të merrni disa përgjigje që i keni pritur prej kohësh dhe mundësi të reja do të fillojnë të shfaqen. Nëse keni menduar të ndryshoni punë ose të kërkoni një avancim në karrierë, ky është momenti i duhur për të vepruar. Mos e lini për më vonë – nëse keni kërkesa për të bërë, bëjini tani. Pas datës 18 shkurt, mund të ketë pak tension, prandaj është mirë të sqaroni çdo çështje sa më shpejt. Megjithatë, pavarësisht sfidave, ky do të jetë një muaj ndryshimesh dhe mundësish të reja.

Në dashuri, marrëdhëniet që kanë kaluar një krizë në janar tani kanë shansin për t’u përmirësuar. Nëse jeni beqarë, yjet janë në anën tuaj, duke ju favorizuar për njohje të reja dhe interesante. Venusi do të kalojë në një pozicion të favorshëm, duke sjellë një periudhë ideale për ata që dëshirojnë të martohen ose të fillojnë të bashkëjetojnë. Nëse nuk ndiheni më të lumtur në marrëdhënien aktuale, mund të jetë koha për të marrë një vendim të rëndësishëm për të ardhmen tuaj emocionale.

—

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik) ♋

Shkurti do të jetë një muaj shumë pozitiv për ju, Gaforre. Idetë tuaja do të jenë të qarta dhe të fuqishme, dhe do të ndiheni të motivuar për të çuar përpara projektet tuaja. Nëse jeni student, do të keni mundësinë të spikatni, ndërsa ata që punojnë do të tregojnë aftësinë e tyre për t’u përshtatur me ndryshimet. Tensionet që keni ndier më parë do të zbuten, dhe në gjysmën e dytë të muajit mund të vijnë edhe përfitime financiare të papritura. Yjet janë në anën tuaj, prandaj është koha e duhur për të kërkuar atë që dëshironi dhe për të bërë propozime të rëndësishme. Ky është një muaj i vendimeve të mëdha dhe i mundësive që nuk duhen humbur.

Në dashuri, lidhjet afatgjata do të jenë të forta dhe të qëndrueshme. Megjithatë, ndikimi i Venusit mund të krijojë pengesa për ata që kërkojnë një partner të ri, duke bërë që njohjet e reja të mos jenë shumë premtuese. Shumë prej jush mund ta kenë të vështirë të gjejnë kohë për t’u përkushtuar ndaj partnerit, por fundjavat do të jenë më të favorshme për momente romantike. Në sferën familjare dhe ekonomike, mund të ketë disa çështje që duhen zgjidhur, por në fund të muajit, veçanërisht më 27 dhe 28 shkurt, kombinimi i favorshëm i Hënës, Mërkurit, Marsit dhe Diellit do t’ju sjellë një periudhë shumë pozitive. Për ata që dëshirojnë të krijojnë familje, ky është një moment ideal për të marrë vendime në këtë drejtim.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht) ♌

Ky muaj do të jetë ideal për të realizuar projektet tuaja profesionale. Në sajë të ndikimit të favorshëm të Jupiterit, do të keni mundësinë perfekte për të treguar aftësitë tuaja dhe për të spikatur në fushën tuaj. Sidomos pas Ditës së Shën Valentinit, mund të keni takime të rëndësishme që do të ndikojnë në të ardhmen tuaj profesionale. Nëse po mendoni për një investim, bëjeni me kujdes për të shmangur humbjet financiare. Në aspektin ekonomik, është më mirë të analizoni çdo veprim me kujdes, pasi dy javët e para të muajit mund të jenë sfiduese për shkak të ndikimit të kundërt të Mërkurit. Pas datës 21 shkurt, do të shfaqen zgjidhje interesante që do t’ju ndihmojnë të dilni nga çdo situatë e ndërlikuar.

Në dashuri, ky muaj sjell shumë mundësi të reja! Venusi do të hyjë në një pozicion të favorshëm që nga data 4 shkurt, duke sjellë emocione të forta dhe mundësi për takime të veçanta. Ata që janë në një lidhje mund të ndihen të pavendosur për të ardhmen e marrëdhënies së tyre, por herët a vonë do të duhet të marrin një vendim të qartë. Për beqarët, shkurti do të sjellë shumë emocione dhe mundësi për aventura romantike. Ky nuk është momenti për t’u izoluar – dilni, njihni njerëz të rinj dhe përjetoni eksperienca të bukura.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator) ♍

Gjatë muajve të fundit, keni përjetuar ndryshime të mëdha në jetën tuaj, dhe tani shkurti kërkon durim dhe qetësi nga ana juaj. Në punë, nuk mund të prisni të zgjidhni gjithçka menjëherë – është e rëndësishme të qëndroni të arsyeshëm dhe të prisni momentin e duhur për të vepruar. Projektet e reja nuk duhet të braktisen, por mund të jetë më e mençur të prisni kohë më të favorshme për të bërë hapa të mëdhenj. Kjo periudhë është më shumë për të eksperimentuar dhe për të eksploruar opsione të ndryshme. Qielli është i favorshëm për ata që janë të gatshëm të pranojnë oferta afatgjata dhe të ndërtojnë diçka të qëndrueshme. Kujdesuni për ditët 21, 22 dhe 28 shkurt, pasi mund të shfaqen disa tensione që lidhen me çështje të pazgjidhura.

Në dashuri, shkurti sjell ndjenja të forta dhe të thella. Për ata që dëshirojnë të krijojnë një familje, ky është një moment shumë i favorshëm. Nëse jeni në një marrëdhënie të qëndrueshme, do të keni mbështetjen e partnerit tuaj për të marrë vendime të rëndësishme. Për beqarët, Venusi hap dyert për njohje të reja dhe mundësi për të filluar një lidhje emocionuese. Gjithçka varet nga gatishmëria juaj për të hapur zemrën dhe për të pranuar ndryshime të reja në jetën tuaj sentimentale.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor) ♎

Shkurti është muaji për të marrë vendime dhe për të mos humbur më kohë. Yjet tregojnë se mundësitë më të mira do të vijnë deri në qershor, prandaj nuk është më momenti për të shtyrë angazhimet tuaja. Nëse keni një provim apo një sfidë të rëndësishme përpara, tani është koha për të vepruar dhe për të mos u tërhequr. Në aspektin profesional, krijimtaria juaj do të shpërblehet, dhe ky është një muaj ideal për ata që punojnë në fusha artistike apo krijuese. Ditët rreth 25 shkurtit do të jenë veçanërisht të rëndësishme – do të keni mundësi për të krijuar marrëdhënie të reja dhe për të përfituar nga njohjet e reja profesionale.

Në dashuri, mund të ndodhë që të jeni aq të zënë me punë sa të lini pas dore marrëdhëniet tuaja personale. Beqarët mund të ndihen më të tërhequr drejt lidhjeve të rastësishme, duke shmangur përfshirjen emocionale të thellë. Nëse ndjeni se nuk dëshironi një lidhje serioze, është e rëndësishme të jeni të sinqertë me veten dhe me të tjerët. Për çiftet, është thelbësore të ruani një ekuilibër dhe të shmangni konfliktet me partnerët e lindur në shenjat e Bricjapit dhe Dashit. Nëse ka pasur probleme të së kaluarës, është më mirë të mos i riktheni ato, por të fokusoheni te ndërtimi i një marrëdhënieje të qëndrueshme dhe të shëndetshme.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor) ♏

Shkurti mund të sjellë disa dyshime në lidhje me financat, veçanërisht nëse keni bërë investime që nuk kanë dhënë ende rezultatet e pritshme. Megjithatë, nuk ka arsye për t’u shqetësuar, sepse gjithçka që fillon gjatë kësaj periudhe ka potencial të madh për sukses. Për studentët dhe ata që ndjekin projekte ambicioze, yjet janë shumë të favorshëm. Ky është momenti për të punuar fort dhe për të qëndruar të përkushtuar në qëllimet tuaja profesionale. Pas datës 18 shkurt, muaji do të bëhet më i lehtë dhe më premtues, duke sjellë një mundësi të re që mund të ndryshojë rrjedhën e gjërave. Data 19 do të jetë veçanërisht stimuluese dhe frymëzuese.

Në dashuri, nëse keni pasiguri apo ndjenja të dyshimta, është koha për t’i shprehur ato hapur. Nëse jeni në një lidhje të gjatë, do të ndiheni më të sigurt dhe të qëndrueshëm, pasi sfidat e së kaluarës kanë forcuar marrëdhënien tuaj. Për ata që kanë kaluar një periudhë të vështirë, tani është momenti për të lënë pas të shkuarën dhe për të nisur një kapitull të ri. Në periudhën nga 18 deri më 28 shkurt, është momenti ideal për të marrë vendime të rëndësishme si martesa, bashkëjetesa apo edhe planifikimi i një fëmije. Ky është një muaj i përsosur për të bërë plane të mëdha dhe për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor) ♐

Jeni në pritje të një promovimi ose një përmirësimi në karrierë, por ambicia juaj nuk ju lejon të kënaqeni me pak. Shumë prej jush po shqyrtojnë ndryshime të mëdha ose investime të rëndësishme, por këshillohet që të shmangni vendimet e nxituara deri në qershor. Shkurti nuk do të jetë një muaj pasiv në aspektin profesional, përkundrazi, do të jetë një periudhë ku duhet të analizoni prioritetet tuaja dhe të kuptoni çfarë ka vërtet rëndësi për ju. Nga data 14 deri më 28 shkurt, është thelbësore të shmangni veprimet impulsive dhe të menaxhoni me kujdes çdo projekt të hapur.

Në dashuri, do të ketë përmirësime të ndjeshme. Çiftet që kanë kaluar një krizë do të kenë mundësinë për të forcuar lidhjen dhe për të rikuperuar harmoninë. Për beqarët, shkurti është një muaj premtues, pasi një miqësi mund të shndërrohet në diçka më të thellë dhe më të rëndësishme. Megjithatë, kini kujdes nga e kaluara: një ish-partner mund të rikthehet duke kërkuar sqarime ose një shans të dytë. Për ata që janë të ndarë mes dy marrëdhënieve, është më mirë të mos marrin vendime të nxituara. Gjithashtu, shmangni debatet e forta në datat 7, 14 dhe 21 shkurt, pasi këto ditë mund të sjellin tensione të padëshiruara.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar) ♑

Shkurti do të sjellë disa sfida në aspektin profesional. Mund të ndiheni të zhgënjyer nga dikush që e keni konsideruar si mik, pasi do të tregojë një anë të karakterit të tij që nuk e keni pritur. Gjithashtu, mund të përballeni me ndryshime të papritura në vendin e punës. Bashkëpunimet mund të jenë të paqëndrueshme dhe mund të ndjeni një nevojë të madhe për të bërë një ndryshim në jetën tuaj. Sidomos më 15 dhe 16 shkurt, mund të ketë tensione të forta me kolegët ose partnerët e biznesit. Në këto momente, është më mirë të qëndroni të qetë dhe të mos përfshiheni në debate të panevojshme. Për të rinjtë, ky muaj do të sjellë një dëshirë të madhe për stabilitet dhe siguri.

Në dashuri, disa çështje kërkojnë vëmendjen tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie të fortë, nuk keni arsye për t’u shqetësuar, por fundjavat mund të jenë më të tensionuara se zakonisht. Për ata që janë të martuar ose kanë fëmijë të vegjël, përgjegjësitë mund të duken të lodhshme dhe mund të ndjeni një dëshirë për t’u shkëputur nga gjithçka. Megjithatë, nga data 18 shkurt, gjërat do të fillojnë të qetësohen dhe në fund të muajit do të ndiheni më të sigurt dhe të qëndrueshëm. Ky nuk është momenti më i mirë për të bërë ndryshime të mëdha në jetën sentimentale, ndaj para se të merrni një vendim, duhet të kuptoni vërtet se çfarë dëshironi.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt) ♒

Shkurti do të jetë një muaj plot mundësi për ju, Ujor! Në sajë të ndikimit të favorshëm të Diellit dhe Mërkurit në shenjën tuaj, si dhe të Jupiterit që do të vijojë të jetë mbështetës deri në qershor, do të ndiheni të motivuar për të ndërmarrë sfida të reja profesionale. Të rinjtë do të kenë mundësinë për të hyrë në tregun e punës ose për të nisur një projekt të ri, ndërsa ata me më shumë përvojë mund të eksperimentojnë me fusha të reja ose të eksplorojnë një mënyrë të ndryshme jetese. Ky është momenti ideal për të formësuar planet tuaja dhe për të shfrytëzuar energjinë planetare në maksimum. Ditët më të rëndësishme për karrierën dhe iniciativat tuaja janë 15 dhe 16 shkurt – përdorini ato në avantazhin tuaj.

Në aspektin ekonomik, është koha të jeni më të kujdesshëm me financat dhe të menaxhoni më mirë të ardhurat tuaja. Në dashuri, do të jetë një muaj i ngrohtë dhe plot mundësi! Venusi do të sjellë takime të veçanta, sidomos gjatë fundjavave, të cilat do të jenë nën ndikimin pozitiv të yjeve. Nëse kërkoni ndryshime në jetën personale, duhet të jeni aktivë dhe të hapur ndaj mundësive të reja. Për shumë Ujorë, ideja e bashkëjetesës ose një ndryshimi të madh në jetën e tyre personale po bëhet gjithnjë e më tërheqëse, dhe intuita juaj do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhjen e duhur. Po ndërtoni diçka të rëndësishme dhe të qëndrueshme për të ardhmen tuaj!

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars) ♓

Shkurti do t’ju sjellë një sfidë të madhe, por ju do ta përballoni me sukses. Është e rëndësishme që të mbani nën kontroll financat dhe të shmangni rreziqet e panevojshme. Në punë, duhet të ndiqni rregullat dhe të jeni të vëmendshëm ndaj ligjeve dhe procedurave për të shmangur problemet. Dy javët e para të muajit mund të jenë të lodhshme dhe sfiduese, por nga 14 shkurti e tutje, Mërkuri do të sjellë mundësi të reja financiare, ndërsa nga 18 shkurti do të keni zgjidhje të favorshme për çështjet që ju kanë shqetësuar.

Mos u shqetësoni, sepse ditët më të mira për ju janë 18, 19 dhe 24 shkurt, me një ditë shumë të favorshme më 28 shkurt. Në dashuri, shkurti nuk është një muaj plot pasion, por gjithsesi nuk do të përballeni me vështirësi të mëdha. Marrëdhëniet ekzistuese mund të kërkojnë më shumë përkushtim, por për shkak të angazhimeve në punë, mund të ndiheni të shkëputur nga jeta emocionale. Megjithatë, për beqarët, ka mundësi për njohje të reja dhe eksperienca të bukura. Mërkuri do të hyjë në shenjën tuaj në Ditën e Shën Valentinit, duke sjellë një shtysë pozitive për ata që duan të rikuperojnë një marrëdhënie të mëparshme. Një ditë shumë e favorshme për të sqaruar keqkuptime dhe për të bërë hapa të rëndësishëm në dashuri do të jetë 23 shkurti. /noa.al