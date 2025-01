Hidhet shorti, Manchester City do të përballet me Real Madridin që në ‘play off’

Në Nyon të Zvicrës sapo u hodh shorti i “play off”-it të Ligës së Kampionëve. U shmang një derbi italian mes Juventusit dhe Milanit, të cilët kishin mundësinë të takoheshin që në rundin e parë të eliminimit direkt.

Bardhezinjtë do të përballen me PSV Eindhoven, me ndeshjen e parë në shtëpi, ndërsa kuqezinjtë do të përballen me Feyenoord. Po flasim për kundërshtar holandez të kuqezinjve, me të cilin Milani po negocion për të blerë sulmuesin Santiago Gimenez. Për Atalantën do të ketë një tjetër përballje me Sportingun.

Në fakt, kryesfida, e konsideruar si finale e parakohëshme e këtij Champions-i, është ajo mes Manchester City dhe Real Madridit. Ndeshjet e para do të zhvillohen më 11 dhe 12 shkurt, ndërsa ato të kthimit më 18 dhe 19 të atij muaji.

Ja përballjet e “play off”-it të Champions League:

Brest – PSG

Bruges – Atalanta

Manchester City – Real Madrid

Juventus – PSV Eindhoven

Monaco – Benfica

Sporting CP – Borussia Dortmund

Celtic – Bayern Munich

Feyenoord – Milan

Sipas zakonit, çdo ekip do të luajë një herë të martën dhe një herë të mërkurën. Ekipet e klasifikuara nga vendi i 9-të deri në të 16-in në fazën e grupit, do t’i luajnë ndeshjet e kthimit në shtëpi.