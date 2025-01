Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e enjte 30 Janar 2025

Zona Ditore e Astrologjisë/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e enjte 30 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Ka shumë gjasa që ke qenë duke folur më shumë se zakonisht në sajë të kalimit të Jupiterit të gëzueshëm përmes sektorit të komunikimit tënd. Tani që Dielli po i jep energji këtij planeti ekspansiv, mund të bëhesh edhe më shoqëror. Mund të shfrytëzosh këtë energji për të shkruar një letër dashurie për partnerin tënd, duke ndarë ndjenjat dhe dashurinë më të thellë. Përndryshe, mund të përhapësh gëzim dhe lumturi në vendin e punës duke shpërndarë komplimente të menduara mirë. Të tjerët me siguri do ta vlerësojnë mirësinë tënde dhe ka shumë gjasa që ata të jenë të lumtur për ta kthyer këtë gjest.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Mund të kesh qenë duke kursyer për diçka të veçantë, si një SUV luksoz ose një makinë sportive kabriolet. Pavarësisht se çfarë lloj automjeti të pëlqen, kjo është një kohë e shkëlqyer për të blerë makinën e ëndrrave tua. Me Diellin që shkëlqen mbi Jupiterin me fat, mund të negociosh një marrëveshje të shkëlqyer. Në sajë të natyrës optimiste të Jupiterit, me shumë gjasë do të ndihesh mjaft i kënaqur me blerjen. Për të përfituar nga kjo mundësi, vizito një nga dyqanet e makinave të preferuara tani.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Duket se po performon në kulmin e formës tënde, ndërsa Jupiteri, planeti i zgjerimit dhe fatit të mirë, vazhdon udhëtimin e tij përmes shenjës tënde. Akoma më mirë, Dielli po të sjell një ndihmë shtesë pozitiviteti duke hedhur rrezet e tij të arta mbi Jupiterin, duke të inkurajuar të përqafosh gjithë bukurinë dhe premtimet që jeta ka për të të ofruar. Me shumë gjasë ndihesh i ndritur dhe i gjallëruar, dhe duke ruajtur një shpirt optimist, ke mundësi të tërheqësh mundësi fantastike dhe fytyra miqësore.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Tani ke një shans të mrekullueshëm për të eksploruar thellësitë e imagjinatës tënde. Ndërsa drita e artë e Diellit drejton Jupiterin aventurier përmes shtëpisë tënde të dymbëdhjetë të fshehtë, ka shumë gjasë që të zbulosh disa ide frymëzuese të lidhura me artin, muzikën, poezinë, besimet filozofike, fetare apo shkencore. Jupiteri është një planet shumë i larmishëm me një sërë kureshtish, prandaj mos u kufizo vetëm në një interes. Nëse i përfshin të gjitha, shikon brenda vetes dhe lejon zemrën të të drejtojë drejt përgjigjeve, me siguri zbulime të mrekullueshme të presin.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Do të kesh një kohë magjike nëse takohesh me shokët këtë mbrëmje, sepse Dielli po ndriçon Jupiterin me fat ndërsa ai kalon me gëzim përmes sektorit të miqësisë tënde. Nëse je gati për të kaluar mirë dhe për të pasur shumë argëtim sonte, mund të dalësh me kolegët e preferuar pas pune ose të vallëzosh me miqtë më të mirë. Jupiteri dëshiron që të çlirohesh dhe të kalosh një natë të paharrueshme, prandaj dil dhe kalo një mbrëmje për t’u mbajtur mend.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Ky mund të jetë një moment i dobishëm për të përditësuar CV-në dhe referencat e tua në përgatitje për një pozicion më të lartë, veçanërisht nëse je i interesuar të ngjitesh në hierarkinë e kompanisë tënde. Ulu në tryezën e kuzhinës dhe sigurohu që përvoja jote e punës të jetë e përditësuar dhe të pasqyrojë saktësisht arritjet e tua. Me Jupiterin që aktualisht po shijon dritën e lavdishme të Diellit, mund të vendosësh veten në një pozitë suksesi. Nëse aplikon për një punë të re tani, ke shanse të mira për të marrë një ofertë.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Si një Peshore, shpesh të pëlqen të rrethohesh me bukuri, dhe tani ke një mundësi të mrekullueshme astrologjike për të eksploruar botën në kërkim të veprave më të mira të artit. Mund të udhëtosh në një destinacion të huaj që ofron një bollëk muzeumesh të pasura kulturorisht dhe pamje arkitekturore mbresëlënëse, si Nju Jork, Tokio, apo Londër. Me Diellin dhe Jupiterin që aktualisht punojnë në harmoni të përsosur nëpër qiell, udhëtimi yt do të jetë me siguri i vlefshëm.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Mund të jetë e dobishme të vëzhgosh nga afër trendet e tregut financiar gjatë ditëve të ardhshme, pasi mund të dallosh një mundësi fitimprurëse. Nëse një ndërmarrje, aset, ose ide duket se është veçanërisht premtuese, konsidero investimin në të, por sigurohu të kontaktohesh me këshilltarin tënd financiar më parë. Ai ose ajo do të jetë në gjendje të të drejtojë në drejtimin e duhur dhe të përgjigjet ndaj çdo pyetjeje që mund të kesh. Me Diellin që ngroh Jupiterin me fat, kjo mund të jetë një periudhë fitimprurëse për ty.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dashuria është në ajër, prandaj konsidero ta trajtosh të dashurin tënd me një mbrëmje romantike. Mund ta surprizosh me bileta për të parë një shfaqje teatrale të fundit. Përndryshe, nëse oraret janë disi të ngjeshura për momentin, mos u shqetëso—mund të shijoni shoqërinë e njëri-tjetrit duke bërë një shëtitje apo duke u takuar në një bistro të këndshme gjatë pushimeve të drekës. Dielli dhe Jupiteri po punojnë së bashku për të siguruar që koha juaj së bashku të jetë e lumtur dhe e dashur.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Mund të jesh i etur për të dhënë kontribut në komunitetin tënd dhe ke një mundësi të bukur për ta bërë këtë tani që Dielli ndriçon Jupiterin miqësor. Mund të zgjedhësh të bëhesh vullnetar për të ndihmuar të moshuarit në një qendër të kujdesit, të pastrosh mbeturinat në një park lokal, ose madje të pastruar borën nga trotuari i fqinjit ose t’i marrësh gazetën. Gjithashtu, kjo do të ishte një kohë e mrekullueshme për të adoptuar dhe kujdesur për një kafshë në nevojë. Me siguri do të ndihesh i shpërblyer duke kryer një akt mirësie që ndihmon të tjerët.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Kreativiteti yt ka shumë gjasa të arrijë në një nivel të ri gjatë javëve në vijim në sajë të Jupiterit, sfera e zgjerimit, i cili aktualisht po shijon dritën energjike të Diellit. Sigurohu që të shkruash çdo mendim imagjinativ që të vjen në mendje në një ditar për t’i ruajtur. Duke bërë kështu, mund t’i rikthehesh ideve kurdo që dëshiron. Mund të gjesh një koncept mjaft tërheqës për ndjekjen tënde artistike të ardhshme, prandaj ji i vëmendshëm ndaj frymëzimit të papritur.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Familja është e rëndësishme për ty, dhe nëse nuk ke pasur mundësinë të shijosh një vakt së bashku për një kohë të gjatë, ke mundësi ta ndryshosh këtë tani. Konsidero të planifikosh një darkë familjare në një kohë të caktuar gjatë ditëve të ardhshme. Në këtë mënyrë, mund të uleni së bashku me të gjithë familjen dhe të flisni për gjithçka që po ndodh në jetët tuaja. Me Jupiterin dhe Diellin që aktualisht janë të bashkuar, një ndjenjë e fortë dashurie dhe gëzimi ka shumë gjasa të mbushë dhomën tuaj të ngrënies. /noa.al