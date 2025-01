Mediat greke i bëjnë jehonë marrëveshjes ‘sekrete’ mes Tiranës dhe Athinës

Edhe mediat e tjera greke i kanë bërë jehonë lajmit të marrëveshjes ‘sekrete’ mes Greqisë dhe Shqipërisë.

Ndonëse kjo marrëveshje është shoqëruar me mungesë transparence nga pala shqiptare, lajmi u bë me dije dy ditë para se kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis të vizitojë Tiranën të enjten për të marrë pjesë në funeralin e Kryepeshkopit Anastas Janullatos.

Nga qeveria shqiptare nuk ka ende ndonjë axhendë apo njoftim zyrtar për një takim të mundshëm mes kryeministrit Edi Rama dhe homologut grek. Madje, ishin po mediat greke ata të cilat njoftuan se Mitsotakis me 5 ministra do të udhëtojë drejt Shqipërisë.

Ndonëse mediat nga shteti fqinj nuk kanë nxjerrë më shumë detaje nga kjo marrëveshje, vendimi i qeverisë shqiptare për ta mbajtur diskrete atë ngre disa shqetësime.

Duke iu referuar artikullit të Kathimerinit, mediat e tjera greke kanë përmbledhur thukët pikat e dakordësuara të marrëveshjes.

Sipas tyre, ajo parashikon:

1. Vetëpërcaktim më të lehtë për Minoritetin Grek: Nuk kërkohet më dorëzimi i dokumenteve të gjendjes civile për të provuar përkatësinë në pakicë. Vetëpërcaktimi duhet të pranohet brenda 30 ditësh dhe hiqen procedurat komplekse të verifikimit nga autoritetet shqiptare.

2. Gjuha dhe përfaqësimi: Për herë të parë, përveç kriterit të 20% të popullsisë për përdorimin e gjuhës, pranohet edhe ekzistenca e historisë tradicionale të pakicës në një zonë si bazë për këtë të drejtë.

3. Monitorimi ndërkombëtar dhe grek: Implementimi i dispozitave do të monitorohet nga OSBE-ja, Komisioni Evropian dhe Ambasada Greke në Tiranë.

Ndërkohë çështje të tjera dypalëshe për të cilat qeveritë kanë rënë dakord janë dhe:

• Bashkëpunim për varrezat ushtarake greke në Shqipëri.

• Përpjekje për zgjidhjen e kufijve detarë dhe të pronave të Minoritetit Grek.

• Zbatimi i marrëveshjes për votimin me postë për Minoritetin Grek që jeton jashtë.

Marrëdhënia e Ramës me Mitsotakisin, ka kaluar në disa spirale këto vitet e fundit.

Pas çështjes “Beleri”, që u kthye në një zanafillë përplasjeje mes Athinës e Tiranës, për Ramën mungoi një ftesë nga kryeministri grek në një darkë që ai organizoi në Selanik me liderët e Ballkanit.

Në 12 maj të vitit të shkuar, kur kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në Athinë me emigrantët, në një fjalim me shpotitje ai pati edhe një mesazh për homologun e tij grek ku zgjodhi t’i dërgonte ‘të fala’ me një vjershë në greqisht të Fan Nolit.

“Dëshira e vërtetë e shqiptarëve: duam me të gjithë fqinj sllavë dhe grekë të jetojmë në harmoni, me rend dhe paqe, le të mos bëhemi armiq e të mos zihemi. Mjaftojnë tiranitë që kemi kaluar, është koha e miqësisë dhe lirisë.”

Ndërsa e enjtja është vetëm disa orë larg, mbetet për t’u parë nëse do ketë një takim mes dy kryeministrave.