Shkodra Elektronike në natën e parë gjysmëfinale të Eurovision 2025

Shqipëria do të performojë në natën e parë gjysmëfinale të Eurovision 2025 që do të zhvillohet në Bazel të Zvicrës.

Vendi ynë, pas hedhjes së shortit, është përcaktuar që të konkurrojë të martën e 13 majit, në gjysmën e dytë të natës së parë.

Shqipëria do të përfaqësohet nga “Shkodra Elektronike” me këngën “Zjarr”, me të cilën triumfuan në Festivalin e Këngës.

Përzgjedhja e radhës së interpretimit u bë në mënyrë rastësore përmes shortit. Nga pesë vazo të përgatitura nga EBU-ja për 31 shtetet pjesëmarrëse në gjysmëfinale, Shqipëria u listua në vazon e tretë.

Franca, Gjermania, Italia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar, të konsideruara si vendet “e mëdha”, janë kualifikuar automatikisht pa u dashur të garojnë në gjysmëfinale. Po ashtu edhe Zvicra, si fituese e edicionit të kaluar të Eurovision, nuk garon në gjysmëfinale.

Finalja madhe e Eurovizion 2025 do të zhvillohet më 17 maj.

Radha e vendeve që do të intepretojnë:

Gjysmëfinalja e parë

Estoni

Islandë

Poloni

Portugali

Slloveni

Suedi

Ukrainë

Shqipëri

Azerbajxhan

Belgjikë

Kroaci

Qipro

Holandë

Norvegji

San Marino

Gjysmëfinalja e dytë

Armeni

Australi

Austri

Greqi

Irlandë

Letoni

Lituani

Mali i Zi

Çeki

Danimarkë

Finlandë

Gjeorgji

Izrael

Luksemburg

Maltë

Serbi