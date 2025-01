Merr flakë avioni, avakuohen 169 pasagjerë dhe 7 persona të ekuipazhit

KOREJA E JUGUT- Një avion pasagjerësh në Korenë e Jugut është përfshirë nga flakët e zjarrit, duke shkaktuar panik dhe kaos. Fatmirësisht nga zjarri nuk ka pasur pasoja në njerëz.

Mësohet se pjesa e pasme e avionit shpërtheu në flakë pak para se avioni me 169 pasagjerë dhe 7 persona në ekuipazh të ngrihej për fluturim. Avion kishte destinacion Hong Kongun. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e rrethanave që shkaktuan zjarrin.

