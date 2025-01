Walker e nis me ‘sparkatë’ te Milani: Nuk duhet vetëm të luaj mirë, por edhe të jem lider

Ishte momenti i prezantimit për blerjen e parë, dhe deri tani të vetmen, të janarit për Milanin. Në sallën e shtypit të “Casa Milan”, Kyle Walker ishte i pranishëm në konferencë për t’u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve të pranishëm.

Çfarë përshtypjeje ke pasur gjithmonë për Milanin?

Të luash për këtë klub është diçka e mrekullueshme. Vij me ambicie të mëdha këtu. Kjo mundësi është e shkëlqyer.

A ke folur me dikë për Milanin?

Sigurisht që kam folur me Ibrahimovic. Ai më sqaroi shumë gjëra dhe më tregoi për qëllimet e mëdha që ka ky klub. Folëm për Superkupën, që ishte një fillim i mirë. Në nivel të kampionatit situata nuk është perfekte, por në Champions League ka mundësi. Shpresoj të ndihmoj me përvojën dhe lidershipin tim që Milani të arrijë atë që dëshiron.

A të kanë folur për futbollin italian?

Ka ekipe të mëdha si Milani, Juventusi dhe Interi. Janë skuadra që duan të triumfojnë. Përvoja ime në Premier League ishte pozitive, tani vij te një klub i madh italian. Kam folur me disa lojtarë këtu dhe është kënaqësi për mua të garoj në Serie A.

Çfarë përshtypjeje të la Milani në ndeshjen ndaj Parmës?

Qëndrimi në fund të ndeshjes është ai që duhet për të gjitha 90 minutat. Ai shpirt është i domosdoshëm për të fituar Champions League, për shembull. Nga minuta 0 deri në minutën e 45-të, pastaj nga minuta e 45-të deri në të 90-tën, vura re një diferencë të madhe në entuziazëm dhe energji. Duhet të ketë liderë në fushë dhe qëndrim ekipor.

Çfarë të bindi për të ardhur te Milani?

Vetë historia e Milanit.

Si mund ta ndihmosh ekipin?

Natyrisht, të fitosh një Champions është ëndërr e bërë realitet për mua. Kam përjetuar emocione të pabesueshme me Manchester City. Bonus për fitimin e Champions-it te Milani? Nuk ka ndikim, bonusi i vërtetë është të fitosh Champions-in. Luaj futboll për pasion dhe dua të fitoj këtu me Milanin.

Gjatë avantazhit të Parmës, a mendove: Pse erdha këtu?

Jo, ky është futbolli. Gjatë ndeshjeve ndodhin gjëra, por në fund të fundit arritëm fitoren që donim dhe që na duhej. Të mërkurën kemi një ndeshje të rëndësishme dhe të dielën derbin. Ishte një hap i rëndësishëm që kjo javë të niste në mënyrën më të mirë.

A mungojnë liderët në ekipin kuqezi?

Duhen. Kam punuar shpesh me lojtarë të rinj. Gjatë ditëve të para këtu kam parë pak besim dhe pak vazhdimësi. Gjithsesi, mendoj se idetë janë të mira, por themelet duhet të jenë të qarta. Duhet më shumë lidership, më shumë disiplinë dhe më shumë pasion që të dalë nga brenda dhe të përhapet te lojtarët. Puna ime nuk është vetëm të luaj mirë, por edhe të punoj mirë si lider.

Çfarë mendon për Interin?

Kam luajtur tashmë kundër Interit. E di që derbi do të jetë një ndeshje krejt ndryshe, si një lojë shahu. Duhet të ecim me lëvizje të ndryshme. Nga ajo që kam parë, do të jetë një ndeshje emocionuese.

Çfarë të tha Guardiola për Milanin?

Kur fola me Pep nuk ishte një bisedë e lehtë, për shkak të respektit të ndërsjellë që kemi. Ai e di se çfarë mund të ofroj në dhomën e zhveshjes së Milanit dhe atmosferën që mund të krijoj. Manchester City ishte familja ime, nga kopshtari te kuzhinieri. Besoj se isha i vlerësuar atje, shpresoj të bëj të njëjtën gjë këtu. Dua të mësoj gjuhën italiane, kam shumë uri dhe pasion për të arritur objektivat e mia. Nuk dua të fitoj trofe vetëm në një vend, por edhe jashtë vendit tim.

Çfarë mendon për Leao?

Rafa flet vetë. Më kujton Bernardo Silva. Tani është në dorën e Rafa, që të përpiqet të jetë një nga më të mirët në botë. Ky ekip është plot me cilësi. Çdokush do të donte të luante për këtë ekip, por një përqindje e madhe varet nga mentaliteti. Nuk mund të sillesh si yll vetëm sepse je i talentuar, duhet të jesh i vazhdueshëm.

Një mendim për Theo Hernandez…

Kam luajtur kundër Theos me kombëtaren. Është një lojtar i klasit të lartë dhe statistikat flasin vetë. Ky duhet të jetë vetëm fillimi për të, është vetëm 26 vjeç. Unë mbërrita te Manchester City kur isha 27 vjeç. Mendoj se ky është momenti më i rëndësishëm për një mbrojtës, sepse përdor më shumë kokën (zgjuarsinë), si në fazën ofensive, ashtu edhe në atë mbrojtëse. Nëse ai ka nevojë për këshilla, jam këtu për të, por shpresoj të jemi komplementarë me njëri-tjetrin. Gjëja më e rëndësishme është ekipi, jo individët. Individi shkëlqen kur ekipi është në formë.

Si e shihni trajnerin Conceição?

Ai është i kënaqur që jam këtu, edhe unë duhet të tregoj se jam një futbollist i mirë. Trajneri dhe stafi i tij teknik kanë qenë të gatshëm, po ashtu edhe klubi, të më presin me krahë hapur. Duhet t’i falënderoj për këtë mikpritje, po ma bëjnë gjithçka më të lehtë. Tani është radha ime të përgjigjem në fushë.