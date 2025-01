Afgania në Shqipëri duke u lutur në bregun e detit: ‘Zoti President, mos na dërgoni te thikat e kasapit në Kabul’!

Ali Amini ishte vetëm disa ditë nga fillimi i një jete të re në Shtetet e Bashkuara, kur Presidenti Donald Trump ndërpreu ndihmën për rivendosjen e refugjatëve afganë javën e kaluar, një veprim për të cilin Amini shqetësohet se mund ta rrezikojë jetën e tij nëse detyrohet të kthehet në shtëpi.

Pas përpunimit në Shqipëri, ai kishte një fluturim të rezervuar për të martën dhe çantat e tij ishin mbushur kur Trump pezulloi ndihmën shtetërore të nevojshme për të transportuar dhjetëra mijëra afganë të cilëve u janë dhënë viza.

“Nuk e di nëse do të hipim ndonjëherë në atë aeroplan dhe nëse po, nëse do të shkojë në Kabul apo në Shtetet e Bashkuara”, tha Amini nga Shëngjini, një qytet bregdetar në veri të Shqipërisë ku ai është strehuar së bashku me 300 bashkatdhetarë.

Pauza e Trump për ndihmën e huaj ka çuar në pezullimin e fluturimeve për mbi 40,000 afganë të miratuar për viza speciale amerikane dhe në rrezik të hakmarrjes së talebanëve, tha Shawn VanDiver, kreu i koalicionit #AfghanEvac të veteranëve amerikanë dhe grupeve mbrojtëse.

Amini mbërriti në Shqipëri më shumë se një muaj më parë dhe kishte siguruar viza në Tiranë, kryeqytet, për gruan dhe tre fëmijët e tij, më i vogli gjashtë muajsh.

Pas tërheqjes kaotike të SHBA nga Afganistani në vitin 2021, mijëra vetë që punonin për ushtrinë amerikane ose organizata të tjera u përpunuan në Shqipëri dhe iu dhanë viza përpara se të udhëtonin në Shtetet e Bashkuara.

Me të dëgjuar lajmin nga Trump, gruaja e Amini u përlot, ndërsa fëmijët e tyre janë në ankth për të ardhmen. Pasi punoi si bravandreqës për trupat amerikane përpara tërheqjes së tyre nga Afganistani në vitin 2021, Amini jetoi i fshehur për tre vjet nga frika e hakmarrjeve talebane.

“Nëse kthehemi, ata do të na vrasin sepse, për talebanët, ne jemi në thelb amerikanë dhe armiqtë e tyre numër një, pasi kemi punuar krah për krah me amerikanët.”

“Aeroplani i fundit”

Shumica e atyre që preken nga vendimi i Trump janë të bllokuar në Afganistan, me të tjerët në Pakistan, Katar dhe Shqipëri, tha VanDiver. Urdhri gjithashtu bëri që Departamenti i Shtetit të pezullojë fondet për grupet që ndihmojnë afganët me viza speciale imigruese (SIV) në gjetjen e strehimit, shkollave dhe vendeve të punës në SHBA.

Gati 200,000 afganë janë zhvendosur në SHBA me SIV ose si refugjatë që nga viti 2021. Fushata fitimtare e rizgjedhjes së Trump në 2024 përfshinte premtime për politika të rrepta imigracioni.

Në Shëngjin fëmijët luajnë futboll dhe shkruajnë emrat e tyre në rërën e plazhit, ndërsa prindërit i kontrollojnë me ankth telefonat për lajme. Mes pëshpëritjeve përmendet edhe emri i Trump.

Sadat, 27 vjeç, mbërriti të enjten pasi udhëtoi nga Kabuli në Dubai, më pas Kuvajti, Stambolli dhe në fund Tirana, me një grup prej rreth 130 personash.

“Miqtë e mi në Kabul më thonë se jam me fat, pasi ai mund të ketë qenë avioni i fundit me njerëz si ne,” tha Sadat, duke vënë në dukje se ai u informua të shtunën për një intervistë për vizë të planifikuar për javën e ardhshme.

“Gjërat po ndryshojnë çdo orë, dhe pritja deri në javën tjetër është një jetë e tërë. Jam shumë i shqetësuar,” shtoi Sadat.

Raportet e misionit të OKB-së në Afganistan tregojnë se talebanët kanë arrestuar, torturuar dhe vrarë ish-ushtarë dhe zyrtarë të qeverisë së mëparshme të mbështetur nga SHBA. Talebanët kanë lëshuar një amnisti të përgjithshme për ish-trupat dhe zyrtarët e qeverisë, por i mohojnë këto akuza.

“Ne nuk mund të kthehemi në Afganistan sepse, për talebanët, ne jemi tashmë në Amerikë dhe do të trajtohemi si spiunë”, shpjegoi Sadat.

“Zoti Trump, mos na dërgoni te thikat e kasapit në Kabul”, u lut një tjetër afgan, të cilit viza i skadon pas dy javësh.

