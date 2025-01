Aksident në Krujë: Përplasja e 2 makinave shkakton tre të plagosur

Tre persona mbetën të plagosur pak minuta më parë në një aksident automobilistik që ndodhi në zonën e Fushë Krujës, raporton noa.al.

Ngjarja ndodhi rreth orës 07:20, në fshatin Derven, Fushë-Krujë, kur automjeti me drejtuese shtetasen M. L., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin N. P.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i njërit prej automjeteve shtetasi N. P, dhe 2 pasagjerët që udhëtonin me automjetin e shtetasit N.P.

Që të tre të plagosurit u dërguan dhe ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit. /noa.al