Fofana humb derbin ndaj Interit, Conceiçao: Faji është i imi, sepse unë e aktivizova

"Ne e jetojmë futbollin me pasion, janë situata që ndodhin në fushë dhe mbeten aty. Ky është një sport që e jetojmë me emocione, për mua është në rregull, pasi ishte një situatë ndeshjeje. Ndodh si me fëmijët e tu; nëse nuk kanë sjelljen e duhur, ua vë në dukje. Unë jam i drejtpërdrejtë, lojtarët e dinë se po krijojmë një lidhje të rëndësishme. Kemi fituar edhe me shpirtin e treguar".

Këto ishin fjalët e trajnerit të Milanit, Sergio Conceiçao për DAZN pas fitores 3-2 ndaj Parmës, duke komentuar përplasjen e lojtarin e vet, Calabria, në fund të ndeshjes. Lidhur me vendimin për t’i ulur në stol Theo Hernandez dhe Leao në pjesën e dytë, portugezi shtoi:

"Doja të fitoja më herët, jo duke e përmbysur rezultatin. Duhet ta përmirësojmë lojën tonë. Zgjedhjet në pushim ishin për ta bërë ekipin më të mirë, pavarësisht nga emrat. Theo dhe Leao na kanë dhënë shumë në të kaluarën, edhe së fundmi. Ju them tashmë që ata do të luajnë në Zagreb.

Kësaj skuadre i mungon pak ekuilibri midis fazës mbrojtëse dhe asaj sulmuese. Shikojmë sulmuesit, por është gjithë procesi i skuadrës që u mundëson atyre të shënojnë. Duhet të përmirësojmë shumë gjëra të vogla, të cilat në fund janë mjaft të rëndësishme.

Fofana (që ishte në rrezik kartoni, tani do ta humbasë derbin e Madoninës) ishte i mërzitur, sepse do të humbasë një ndeshje të rëndësishme. Faji është i imi që e aktivizova. Duhej të fokusohesha te kjo ndeshje, përndryshe do të rrezikonim të humbnim. Pse qëndruam kaq gjatë në dhomat e zhveshjes? Ka shumë gjëra për t’u planifikuar, të hënën fillojmë përgatitjet për ndeshjen e Ligës së Kampionëve.

Merkatoja? Do të shohim. Nuk po e injoroj, por jam i përqendruar te lojtarët që kemi. Pas ndeshjes me Juventusin thashë që kishim nevojë për diçka më shumë dhe nuk tërhiqem nga ajo deklaratë. Shpresoj që ajo diçka më shumë të vijë, përndryshe do të luftojmë me ata lojtarë që kemi".