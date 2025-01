Bernardi akuza të rënda pas daljes! Sipas tij, këta 3 banorë janë gay…

Iftuar në emisionin “Big Brother VIP Fan Club” ka qenë Bernardi. Ai përfundoi rrugëtimin e tij mbrëmjen e kaluar dhe sot ai rrëfeu se nuk e priste që të ishte i eleminuari dhe se Aldo dhe Klajdi duhet ta kishin dalë më parë.

Unë besoj shumë në faktin që gjatë kësaj jave unë pozicionova veten midis pesë lojtarëve më të fortë. Aldo dhe Klajdi nuk ishin një nga ata.

Ai ishte Bernardi vetvetja gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e BBV apo në disa raste ka qenë i shtyrë edhe nga situata?

Kuptohet që në disa raste kam qenë i shtyrë nga situata e krijuara. Sidomos atyre të intimidimeve. Kështu që jo nuk mund të them se kam qenë vetvetja gjatë gjithë kohës.

Kur Heidi e pyeti se pse ai vendosi që ta ndante atë informacion rreth në atë moment brenda shtëpisë së BBV, Bernardi u shpreh se:

Nuk e di, mesa kuptoj publiku nuk mund të marrë dot një shaka. Nuk është e vërtetë, unë kam bërë thjesht atë që tre djem të tjerë në shtëpinë e Vëllait të Madh nuk kanë guxim ta bëjnë.

Cilët janë këta tre djem të tjerë?

Klajdi, Jozi dhe Laerti.

Kur Heidi i kërkoi të sqaronte deklaratën që sapo bëri nëse tha që ata tre djem janë homoseksual, Bernardi tha:

Jo, nuk po them atë por di që kanë disa pikëpyetje në vetvete dhe është në lidhje me orientimin.

Pyetja në lidhje me deklaratën që unë dhashë para tre javësh nuk kanë më kuptim kur as loja nuk më lejoi por as publiku që unë të tregoja se kush isha Bernardi i vërtetë.